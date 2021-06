tutte-le-migliori-offerte-amazon-da-qui-al-prime-day

Scatta anche il programma per ricevere un buono sconto di 10 euro spendendo 10 euro nella selezione di prodotti delle piccole e medie imprese

(Foto: Pixabay)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Scatta da oggi 7 giugno fino al prossimo 20 giugno un ricco periodo di offerte Amazon che avvicinano all’attesa due giorni del 21-22 giugno del Prime Day 2021. Ogni giorno saranno numerosi gli sconti in tutte le categorie dall’elettronica alla cura della persona passando dai prodotti per i bambini a quelli per gli animali, fino agli accessori per l’auto, per la casa e così via. Inoltre, scatta una speciale promozione dedicata alle piccole e medie imprese.

Le migliori offerte Amazon del 7 giugno

Tra gli smartphone in offerta segnaliamo l’economico Ulefone Note 8 con a bordo Android 10, display da 5,5 pollici, una memoria da 16 gb e doppia slot per sim a 60,34 euro (-33%) e l’indistruttibile Oukitel Wp12 con scocca impermeabile molto solida, display 5,5 pollici, già predisposto a Android 11, con tripla fotocamera e batteria lunga durata a 118,99 euro (-15%). In sconto del 15% a 33,99 euro c’è il caricabatterie multiporta Ugreen fino a 65 watt con tripla usb type-c e una usb-a che può fare il pieno a smartphone, tablet e notebook compatibili.

(Foto: Usogood)

Nel segmento foto e video si trovano due kit di sorveglianza in forte sconto con quello economico Sannce a 4 canali con visione notturna e fino alla qualità full hd associato a un hard disk da 1 tb per la memorizzazione a 203 euro (-15%) e quello più professionale di Reolink che si spinge fino al 4k con un kit che rileva in modo smart persone e veicoli, si appoggia a un hard disk da 3 tb, ha visione notturna, 16 canali e soluzioni outdoor impermeabili a 911,99 euro (-16%). In sconto del 25% a 38,24 euro il potente binocolo Usogood 12 x 50 con treppiede, prisma bak4, obiettivo fmc e custodia.

Nella categoria audio c’è la soundbar Bomaker per tv, con connessione bluetooth 5.0 per dispositivi compatibili, sistema surround dsp 3d per home cinema e tutte le entrate del caso a 74,77 euro (-15%) e le cuffie da gaming Envel per console e pc con microfono, luce led e sistema di cancellazione del rumore a 20,39 euro (-26%).

(Foto: Philips)

Infine, nel settore degli elettrodomestici si trova al 52% di sconto e a un prezzo di 129,99 euro la friggitrice ad aria Philips AirFryer Xl da 1900 watt (qui le altre nostre selezioni) con capacità da 1,2 kg e schermo digitale di controllo e il purificatore d’aria Rowenta PU6080 Intense Pure Air Connect XL con 4 livelli di filtraggio compresi allegeni e polveri sottili a -40% fino a 279,99 euro.

Il buono da 10 euro

(Foto: Amazon)

Un’altra buona occasione arriva dalla pagina dedicata ai prodotti delle piccole e medie imprese. Sfruttando una delle offerte proposte dalla selezione e spendendo almeno 10 euro da 7 al 20 giugno permette di ottenere 10 euro di buono utilizzabile in occasione del Prime Day 2021 del 21-22 giugno prossimo.

Variegate e diffuse in tutte le categorie le promozioni presenti, come per esempio le cuffie Techmade versione Juventus a 14,99 euro, la scheda TivùSat di WeCam a 89 euro oppure i toner Alphalink da 28,90 euro. Una volta completato l’acquisto, si riceverà il buono via mail e basterà applicarlo nell’apposito campo durante la fase d’ordine per ottenere subito lo sconto di 10 euro sul totale della spesa.

Per godere al meglio degli sconti ci si deve iscrivere a Amazon Prime (periodo di prova gratuita di 30 giorni) per accedere alle spedizioni illimitate e senza soglia minima d’acquisto con consegna in 1 giorno lavorativo su 2 milioni di prodotti o in 2-3 giorni su un’altra vasta scelta. Tra i servizi offerti ci sono i film e serie tv di Prime Video, i brani di Amazon Music e gli ebook di Prime Reading.