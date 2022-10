Tutte le star pazze per le borse low cost: Ecco la più richiesta e costa solo 100 euro

Le borse non sono solo indispensabili per mettere le mille cose che ogni donna porta con se ogni giorno, ma sono anche uno degli accessori più in vista e alla moda. Peccato che quelle più belle siano anche troppo costose. Come quelle delle star, che utilizzano borse da 7mila euro anche per la vita quotidiana e che si abbinano proprio con tutto.

Fortunatamente, per una bag di un marchio super costoso se ne trova sempre una molto simili di qualità, ma anche di prezzo, inferiore. In questo articolo vedremo dove trovare borse molto simili a quelle utilizzate dai personaggi famosi più in vista. La prima è sicuramente il secchiello bon bon di Jimmy Choo, una borsetta da utilizzare per le occasioni speciali. Il suo prezzo sul sito è di 3mila350 euro, ma sicuramente è la maggiore tendenza di quest’anno. Infatti è tornata di moda e ha preso il posto delle famosissime pochette.

Il famoso marchio l’ha realizzata in velluto, ma anche ricoperta di strass, perle o brillanti: queste varianti superano di gran lunga le 3mila euro. Un modello molto famoso è quello indossato dalla modella Jourdan Dunn. Ma non c’è bisogno di spendere una fortuna per avere la bag a secchiello, perché Moschino ne ha realizzato una versione in satin alla modica cifra di 90 euro.

Passiamo adesso alla borsa di lusso più famosa al mondo, indossata da una delle attrici alla moda più famose al mondo. Per la borsa stiamo sicuramente parlando della Chanel 2.55, uno dei capisaldi della moda mondiale. Il prezzo della bag più semplice in versione nera è di 7mila800 euro. Ovviamente, esiste anche in tantissime altre versioni: con le borchie, metallizzata, in velluto e in tantissimi colori. Un accessorio che non passa mai di moda e che ha conquistato anche Blake Lively, diventata famosissima nei panni (e grazie ai panni) di Serena Van Der Woodsen. Anche in questo caso, è Moschino a regalarci la sua versione più economica a 110 euro.

Un altro marchio diventato famosissimo per le sue borse è Louis Vuitton. La sua Capucines è elegantissima, piccola ma raffinata, caratterizzata da una tracollina, un manico arrotondato e la decorazione in metallo dorato. Il suo prezzo è di 3mila800 euro sulla piattaforma e ultimamente abbiamo visto questo piccolo oggetto di lusso tra le mani di Chloe Grace Moretz. Ma come replicare questo stile in versione low cost? Bisogna ricorrere alla bag Josie di Bogner, che costa soltanto 164 euro. Un ottimo compromesso per un look semplice ma allo stesso tempo di classe.

Al prezzo di 3mila100 euro c’è poi la Peekaboo di Fendi, classica e ricercata, scelta da Nicole Kidman. Esiste in diverse versioni, dalla big alla midi, ed è preferita anche da moltissime altre star. Per copiare questo stile ma non spendere una fortuna bisogna ricorrere a Trussardi Jeans e alla sua borsa Iris, che costa 147 euro. Di questa bag è stata fatta anche una versione ancora più economica di Miriade, che su amazon viene venduta a 30,61 euro.

Ultima ma non ultimi, la borsa hobo di Saint Laurent al prezzo di 1.590 euro. Un ritorno in grande stile delle borse a spalla, che abbiamo visto sulle passerelle di Milano e Parigi. A indossarla in questo casa è stata Anya Rubik. Mentre i marchi che ne hanno realizzato di simili sono Guess, con la sua Hensely hobo bag da 87,21 euro e Furla, con una borsa a spalla da 269 euro. Insomma, bisogna soltanto scegliere quella che più si addice al vostro gusto e al vostro stile.

Tutte le star pazze per le borse low cost: Ecco la più richiesta e costa solo 100 euro scritto su Più Donna da Maria Costanzo.