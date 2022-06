tutte-pazze-per-gli-orecchini-di-kate-middleton-super-chic,-e-costano-solo-12-euro.-ancora-disponibili-sul-sito,-fate-presto

L’effetto Kate Middleton colpisce ancora e gli orecchini di Asos da 12 euro che la principessa d’Inghilterra ha indossato sono andati sold out in pochissime ore. La duchessa di Cambridge è capace di incantare le donne di tutto il mondo con le sue scelte low cost. Nonostante i diamanti di cui è disposta, non manca di scegliere articoli di bijotteria che indossa in diverse occasioni, talvolta anche ufficiali. La donna è sempre capace di trovare, negli oggetti più semplici ed economici, lo stile luxury che la contraddistingue. Insegnandoci che anche chi non dispone di un ingentoe patrimonio può scegliere outfit eleganti e curati.

Un’occasione in cui ricordiamo gli orecchini Asos di Kate Middleton fu la visita al Victoria and Albert Museum, di cui è la madrina, per la sua riapertura dopo la chiusura forzata causa pandemia di Covid-19. Quello del teatro, dell’arte e dello spettacolo è un settore che piace tantissimo a Kate Middleton, che non perde occasione per incoraggiarlo. Così ha preso parte alla prima mostra post virus interamente dedicata al mondo di Alice nel paese delle meraviglie e i suoi 157 anni di storia e reinterpretazioni. Anche sul sito dei Duchi di Cambridge comparve un video in cui venne sponsorizzata la riapertura e invitata la popolazione ad approfittare di quel periodo senza turismo.

Kate Middleton è stata al fianco di Tristam Hunt, direttore del museo, e ha sfoggiato un abbigliamento decisamente in linea con i suoi outfit preferiti. Abbiamo già avuto modo di notare la passione della futura principessa consorte per il tartan, soprattutto nei colori del rosso e del nero. L’abito indossato per la riapertura del museo è di Alessandra Richi ed è proprio in questa fantasia. Un vestito in crepe di sera, con colletto alla Peter Pan, una fila di bottoni centrali e lunghezza a metà polpaccio. Incantevole come sempre, accompagnata dalla onnipresente mascherina.

Kate Middleton ha poi indossato delle décolleté nere di Jennifer Chamandi e una clutch nera Mulberry. Ma tutti gli occhi sono ricaduti sui suoi orecchini. La duchessa di Cambridge è famosa per l’accostamento di capi di alta moda con accessori accessibili a tutti. Il suo messaggio è contro lo spreco. Più di una volta ha indossato abiti già messi in precedenza. In questo modo ha reso se stessa più ‘donna comune’, mentre noi donne comuni ci siamo sentite più ‘principesse’. La sua tattica funziona e l’ha resa una vera e propria icona di stile, con i suoi outfit copiati in tutto il mondo.

Proprio per questo gli occhi delle donne sono puntati sui dettagli low cost. Non tutte possono vantarsi di avere gli stessi orecchini posseduti da una vera e propria principessa, di un regno importante come quello d'Inghilterra poi. Questo rende tali accessori difficili da reperire, per quanto accessibili alle tasche di tutti. Gli orecchini dorati si trovano su Asos, dove costano poco più di 10 sterline (circa 12 euro) ma ne sono andati subito sold out. Con un po' di gusto, però, se ne possono trovare di simili allo stesso prezzo.. Intanto, attendiamo la prossima uscita di Kate Middleton.

