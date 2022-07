tutte-pazze-per-i-pantaloni-tie-dye-di-chiara-ferragni,-sul-sito-di-zara-a-sole-20-euro.-come-copiare-il-suo-look

Il tie-dye è di nuovo in auge e Chiara Ferragni ne ha dato l’esempio indossando dei pantaloni con la famosa stampa perfetti per questo periodo estivo. Lei è la regina delle influencer e ogni cosa che indossa ha un certo rilievo nel campo della moda. Così, con questo particolare outfit ci ha dato la conferma che i grandi marchi stanno traendo nuovamente spunto dalla moda degli anni 2000. Perché la moda è una ruota che gira e all’improvviso anche capi che sembravano da buttare acquistano improvvisamente valore. Ma vediamo adesso quelli indossato dalla famosa imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni ha scelto un paio di pantaloni di Des Phemmes, marchio italiano. La fantasia è di colore giallo, perfetta per l’estate, e la donna ha scelto di abbinarli con un crop top di colore bianco. In questo modo ci ha mostrato un outfit die-tye ma non troppo. Infatti, negli anni 2000 si era soliti portare sia il pezzo di sotto che quello di sopra con la stessa tinta a fantasia. I motivi classici sono a spirale o circolari, di solito in diversi colori. In passato, quando questa moda ha fatto capolinea, questa particolare tinteggiatura si indossava in particolar modo su magliette e abiti.

Oggi invece vediamo i motivi tie-dye anche su scarpe e borse. La moda è nata negli anni ’60 negli Stati Uniti, quando numerosi gruppi hippie hanno usato questo tipo di stampa come un grido alla libertà contro il presidente Nixon, all’epoca alla guida della Casa Bianca. Proprio per questo oggi è di nuovo in auge. Viviamo un periodo in cui i colori dell’arcobaleno ci sono molto cari. Nella settimana dei pride sono tantissime le case di moda che hanno mostrato appoggio verso la comunità LGBT e non solo. Chiara Ferragni è tra le prime che si è sempre schierata con questa minoranza.

Nell’ultimo periodo anche marchi di grande importanza, come Dior o Maison Margiela, hanno mostrato sulle loro passerelle i toni del tie-dye. Ovviamente, una moda ripescata dagli anni 2000 (in Italia) e riportata ai giorni nostri. Non più i pantaloni larghi e gli occhiali da sole usati dagli hippie, adesso ritroviamo le stesse stampe su abiti di tulle, gonne, camicette, ogni tipo di abito, non c’è alcun freno. Chiara Ferragni ha subito deciso di includere dei capi con questa particolare fantasia nel suo armadio, e insieme a lei tante altre celebrità: Gigi Hadid, irina Shayk, Taylor Swift sono solo alcuni dei nomi che hanno sfoggiato il particolare outfit.

Ovviamente, come sempre succede, anche i marchi maggiormente low cost si adeguano alla moda del momento. Così abbiamo ritrovato vestiti con fantasia tie-dye anche nei centri commerciali. In particolare Zara, sempre sul pezzo e acquistato anche dalle celebrità, ne ha creato una linea di pantaloni e top. Sia delle tute comode per i più piccoli, sia dei completi fashion per chi vuole essere alla moda spendendo poco. Di seguito vi faremo vedere i capi migliori, e i pantaloni simili a quelli indossati ultimamente da Chiara Ferragni. Costano tutti all’incirca 20 euro e sono disponibili sul sito del brand.

