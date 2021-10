Tutte pazze per iI cappotto Zara da 60 euro indossato da Kate. Sta per diventare sold out, è il capo must per questo inverno

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione invernale che si avvicina ha pensato agli indumenti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono i più gettonati tra i suoi cappotti. E tra questi quello che ha indossato anche Kate Middletton che come ben sappiamo adora indossare capi del famoso marchio spagnolo.

Le mezze stagioni non esistono più e passiamo dal caldo al freddo, dall’oggi al domani. Ma siamo ancora in tempo per correre ai ripari. Con l’arrivo delle basse temperature non c’è nulla che ci caratterizza più dei nostri cappotti. E’ questo il capo d’abbigliamento più importante dell’inverno senza ombra di dubbio. E il famoso marchio spagnolo Zara ha un rapporto qualità prezzo molto accattivante. ( continua dopo la foto)

E’ anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode.

Ma adesso sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio un cappotto di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: lunghi e comodi, corti e glamour, a fantasia o monocolore. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo i cappotti che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici.

Un cappotto grigio non indossato è una tendenza moda sprecata, ora e per sempre. Perfetto per ogni occasione, questo cappotto grigio oversize non vi tradirà mai. Nella routine cittadina, abbinatelo a una tuta scura con delle sneakers bianche e un cappellino nero. Se invece preferite sfoggiarlo nelle più belle serate della stagione invernale, con una catsuit stampata e un paio di sandali con tacco non passerete inosservate sotto le luci del vostro club preferito.

Questo cappotto in misto lana è pronto a essere nominato “miglior collega dell’anno”. Grazie alla cintura – e, a dirla tutta, alla chiusura incrociata con bottoni a pressione, il camel coat risulta comodo, pratico e versatile per affrontare ogni giornata in ufficio. Pronti per scendere al volo a prendere un caffè? E’ questo il modello scleto da Kate per una passeggiata fuori palazzo. Non è bellissimo?

Il Teddy è una delle principali tendenze moda per l’autunno inverno 2021/2022. Realizzato in montone sintetico, il cappotto fluffy è pronto per avvolgervi e coccolarvi ogni volta che lo vorrete. Per gli amanti della semplicità, il consiglio è di abbinare il modello beige a un paio di jeans bianchi e una borsa a mano in pelle marrone.

Dai vestiti più cool del momento alle tendenze gonne del futuro, la tendenza maglieria non ha ancora finito con noi: se non potete fare a meno di un look total white per l’inverno 2022, scommettiamo che vi innamorerete di questo cappotto in maglia a trecce. Insomma, chi non ha già pensato a come abbinarlo?

Un cappotto lungo color verde bottiglia è in grado di far sentire chiunque come Nicole Kidman in The Undoing. Lineare e strutturato, il modello dal taglio maschile proposto da Zara è emblema di sex appeal e classe senza tempo. Perfetto con i guanti in pelle, abbinatelo a una scarpa con tacco super classy.

Condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Tutte pazze per iI cappotto Zara da 60 euro indossato da Kate. Sta per diventare sold out, è il capo must per questo inverno proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.