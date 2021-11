tutte-pazze-per-il-maglione-bianco-di-silvia-toffanin,-in-super-saldi-e-perfetto-per-le-feste-di-natale.-compralo-ora

Il total white è di nuovo alla moda grazie a Silvia Toffanin che nell’ultima puntata di Verissimo risplendeva con il suo outfit. Questa è una scelta di colore molto difficile per le donne, soprattutto perché siamo convinte che siano i colori scuri a renderci più snelle, almeno all’apparenza. Si sa che il bianco ingrassa, ma non sempre. Bisogna scegliere delle forme e degli stili che risaltino e valorizzino le nostre curve. Del resto, magro non sempre è bello, così come le rotondità diventano il più delle volte indice di sensualità, una caratteristica che piace molto agli italiani.

Non solo per questo, spesso chi veste interamente di bianco viene scherzosamente indicato come un gelataio. Insomma, è da tempo che non vediamo in strada persone in total white. Fortunatamente ci sono i personaggi dello spettacolo a dettare la moda. Come Silvia Toffanin, che ha dimostrato come mettere bianco su bianco possa essere una scelta più che giusta. La compagna di Pier Silvio Berlusconi era meravigliosa nella sua mise indossata per la puntata di Verissimo andata in onda domenica pomeriggio. Molte donne hanno apprezzato il suo outfit e sono pronte a copiarlo.

Nel dettaglio, Silvia Toffanin ha indossato una maglietta bianca accollata con maniche a sbuffo di Genny del valore di 598 euro. Contro ogni previsione, la presentatrice ha scelto di accostarla a una gonna dello stesso colore, al punto che sembrava quasi si trattasse di un abito intero. A dividere i due capi, una cintura argentata che ha dato ancora maggiore luminosità al suo outfit. Ciliegina sulla torta, le décolleté di Sergio Rossi che fanno sempre la loro meravigliosa figura. Siamo certi che grazie a lei il total white tornerà a riempire le nostre strade. Abbiamo quindi raccolto delle idee per copiare il suo look.

Un’idea può essere quella di acquistare un abito invernale bianco, come quello di Elisabetta Franchi in vendita attualmente su Farfetch al prezzo di 608 euro. Non tutte possono permettersi di spendere tanti soldi per un unico vestito. Per questo, abbiamo pensato alle soluzioni low cost che vi permetteranno di copiare ugualmente lo stile di Silvia Toffanin e presentarvi al meglio. Per chi preferisce l’abito intero, basta guardare sul sito di Guess dove ne viene messo in vendita uno color panna in maglia misto viscosa con collo alto e maniche lunghe alla cifra più modica di 90,50 euro.

Allontanandoci dal total white, si può decidere di seguire l’outfit di Silvia Toffanin solo in parte e vestirsi di bianco esclusivamente nella parte superiore del corpo. In questo modo si può ottenere un risultato ottimale. Il viso verrà illuminato dal bianco, il corpo verrà invece snellito dal nero del pantalone. Per ottenere questo risultato abbiamo diversi capi da proporre: la maglia traforata in misto lana di Twinset a 148 euro con lavorazione di punti e coste e collo a lupetto in smerlo; il maglione bianco Diana di LeGer a 79,90 euro, decorato con ruches sulle spalle, maniche morbide, trecce sui bordi e polsini stretti.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Tutte pazze per il maglione bianco di Silvia Toffanin, In super saldi e perfetto per le feste di Natale. Compralo ora proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.