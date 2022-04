tutte-pazze-per-il-taglio-di-capelli-top-per-questa-estate,-perfetto-da-asciugare-all’aria-aperta-senza-messa-in-piega

Il bob scalato, la tendenza più smart della stagione. Per la sua estetica irregolare, all’apparenza un po’ casual ma in realtà realizzata ad arte, è chiamato anche jagged bob o choppy bob. Se applichiamo la traduzione letterale del termine – “frastagliato” o “dentellato” – ai capelli, l’immagine cui ci fa pensare può risultare disastrosa. Ma senza farci spaventare dalle parole, il choppy bob, o bob scalato, oltre a essere una delle tendenze più significative per la primavera-estate 2022, è anche perfetto per le persone con i capelli fini.

Proprio come il wolf cut, o la frangia a collo di bottiglia – la bottleneck fringe, più corta al centro, si allunga fino agli zigomi – questo bob scalato è uno dei look più ricercati della stagione (e a buon diritto vorremmo dire). Ecco i cinque haircut che vedremo di più nel 2022, declinati in più versioni a seconda della tipologia di capelli.

Per ottenere quell’estetica frastagliata e irregolare il taglio di capelli deve essere studiato e ben eseguito – quindi meglio se non provate a farvelo da sole a casa. Le ciocche sono lasciate a diverse altezze, ma sempre in modo molto naturale e armonioso. Senza esagerare. Il tutto, nelle coordinate abituali di un bob, cioè tagliando i capelli tra l’altezza della mascella e la clavicola, tenendo conto che, essendoci tanta differenza tra una ciocca e l’altra, la lunghezza sarà molto variabile.

Proprio perché così irregolare, questo taglio dà molto movimento e volume ai capelli (molto di più di uno stile di capelli lisci), rendendolo la scelta più adatta ai capelli fini, cui dona una consistenza extra. Il look casual e naturale è ideale per la primavera-estate, poiché il bob scalato può essere asciugato all’aria senza nemmeno bisogno di acconciatura.

E qual è il trucco per far sembrare voluminosi anche i capelli più fini e fragili? Per ottenere un po’ più di volume, poi, si può optare per le beach vibes di una piega a onde sciolte, o aggiungere consistenza con uno spray salino o uno shampoo secco. Insomma il mosso, davvero naturale e senza piega, è la soluzione migliore e sicuramente anche la più comoda per questa primavera estate. Addio capelli lisci.

