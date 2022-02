Tutte pazze per il top H&M di Kate Middleton, Sul sito a soli 20 euro. Lei ne va matta, Lo ha già indossato 3 volte

Kate Middleton colpisce ancora con un paio di jeans dal costo di 65 dollari del brand Other Stories e un semplice top bianco da 24 dollari di H&M. L’outfit è stato mostrato in un momento lontano dagli obblighi ufficiale e i vari impegni della principessa, un momento personale ma anche il più condiviso nell’ultimo anno: quello della vaccinazione contro il Covid-19. La duchessa di Cambridge, 39 anni, ha ricevuto la sua prima dose di vaccino al Museo della scienza di Londra e, per l’occasione, ha ringraziato ‘tutti coloro che stanno giocando un ruolo in questa difficile situazione’.

Una fotografia di Kate Middleton è stata condivisa durante il fine settimana e le sua innumerevoli fans hanno potuto gioire ancora una volta per le sue scelte low cost. La principessa ha mostrato il suo amore per lo street style durante l’uscita e ha abbinato i suoi jeans chiari a un top H&M a coste, già indossato da lei per la prima volta nel 2016. Per la vaccinazione, la moglie di William ha portato i capelli sciolti, spostandoli sulla spalla destra per permettere al medico di farle l’iniezione nel braccio sinistro. A completare il suo abbigliamento, la mascherina chirurgica blu, ormai un capo saldo delle ultime stagioni. ( continua dopo la foto)



La prima volta che Kate Middleton ha indossato il top bianco H&M è stata nel settembre 2016, in occasione di una visita in Cornovaglia insieme al principe William. A quel tempo, ha mantenuto il capo elegante abbinandolo a pantaloni appariscenti e un semplice bazar blu. Nello stesso anno è salita di nuovo in vetta, scegliendo di indossare la semplice maglietta con un blazer bianco e jeans neri durante una visita in Canada ad ottobre. Nel frattempo, i jeans chiari sembrano essere una nuova aggiunta al guardaroba reale e sono descritti online come ‘un paio di classici’.

Non è la prima volta che Kate Middleton, nota per il suo amore per le highstreet, indossa il famoso marchio britannico Other Stories. All’inizio di questo mese, la duchessa ha optato per un paio di orecchini a cerchio d’oro del marchio per la sua visita al museo V&A. Nel frattempo, la duchessa di Cambridge aveva già scatenato un’altra frenesia da tutto esaurito dopo aver indossato un abito floreale da 79 dollari dell’etichetta, per portare i suoi figli al parco giochi nel bosco del Chelsea Flower Show della Royal Horticultural Society nel 2019. Nel post condiviso, la donna ha dichiarato di essere estremamente grata a coloro che hanno distribuito il vaccino.

Il Museo della scienza di Londra offre sia il Pfizer/Biontech che quello Oxford-Astrazeneca. Kensington Palace non ha rivelato ufficialmente quale vaccino sia stato somministrato alla coppia reale. Kate Middleton ha detto: “Ieri ho ricevuto la mia dose del vaccino Covid-19 al Museo della scienza di Londra. Sono estremamente grata a tutti coloro che stanno giocando un ruolo nel lancio: grazie per tutto ciò che state facendo”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

