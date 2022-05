Tutte pazze per la gonna Zara scelta da Kate Middleton. Costa solo 35 euro ed è elegantissima. Ecco dove trovarla subito

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione primaverile che si avvicina ha pensato agli indumenti e agli accessori per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono le più gettonate tra le sue gonne eleganti. Un elemento indispensabile per i nostri outfit estivi che non tramonta mai. Perfette sia per le sere d’estate sia per gli aperitivi sulla spiaggia. Femminile, sensuale, ogni donna deve avere nel suo armadio una scelta di gonne differente. Il famoso marchio spagnolo aggiunge al tutto un’ottima qualità a un prezzo accessibile. E per le feste si colora di glitter e paillettes, colori accesi per farsi notare da tutti.

Zara è anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode.

Soprattutto, le ciabatte sono state le nostre migliori amiche. Ma con l’avvicinarsi della bella stagione possiamo tirare fuori i vestiti dall’armadio e sfoggiare i nostri nuovi look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non possono mancare delle gonne di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: corte, lunghe, ampie o avvitate, colorate o classiche. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo le gonne che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici e tra queste anche quelle scelte da Kate. Costano 35 euro e sono bellissime.

La gonna midi satinata è il capo imprescindibile della Primavera 2022. Romantica, elegante e sensuale, questa gonna avorio saprà esaltare la silhouette, grazie anche al dettaglio della cintura in vita. Da abbinare a una maxi camicia maschile e scarpe basse, o a un crop top che lascerà tutto il focus sull’addome, ecco la vostra divisa di stile della bella stagione. Zara, €39,90 Elegante non fa sempre (e solo) rima con gonna lunga. La mini nella stagione moda Primavera Estate 2022 acquista chicness e allure bon ton. Zara propone la versione micro della gonna lunga in satin e la tinge della nuance più leziosa della bella stagione, il rosa confetto unito all’allacciatura a fiocco laterale saprà farci brillare in ogni occasione. Zara, €35,90 Immancabile, nel guardaroba della Primavera Estate 2022, anche la gonna con le arricciature. Alleata della silhouette, questa gonna elegante verde smeraldo si caratterizza anche per il maxi scappo che svelerà le gambe con charme ed eleganza. D’obbligo il sandalo alto arancione. Zara, €49,90 L’outfit total white è il look imprescindibile della bella stagione. Questa gonna bianca con chiusura a portafoglio sarà la nostra migliore alleata quando inizieremo ad abbronzarci e allora sceglieremo camicie maschili da indossare con preziosi bra e sandali candidi per farci toccare le stelle. Zara, €39,90 Immancabile nella nostra selezione Zara la gonna nera longuette. Questa realizzata in misto lino con nodo in vita può essere abbinata (davvero) a tutto. Provatela con canotte sportive e sneakers comode ai piedi o, in alternativa, abbinatela a romantiche bluse e slingback affilate. Zara, €39,90 La gonna bianca satinata si conferma essere la gonna più chic della Primavera Estate 2022. Questa in particolare ci farà sembrare delle moderne dee greche e noi non vediamo l’ora di indossarla. Zara, €49,90 La gonna plissé è la regina delle gonne eleganti. Amato dalle royal lady di tutto il mondo questo capo a vita alta è perfetto per farci volteggiare con brio ed energia dall’ufficio all’aperitivo. Zara, €45,90 La classica gonna a tubo abbraccia le nostre forme ed esalta la silhouette ma per la bella stagione si tinge di nuance vitaminiche per farci brillare un po’ di più. Zara, €35,90 Siamo abbastanza sicure che nel vocabolario fashion accanto a “gonna da festa”, ci sia l’immagine di questo capo midi e super sparkling. Dotata di spacco e chicness, questa gonna azzurra non chiede il permesso a nessuno per essere l’anima della festa. Zara, €69,90 Se bastasse comprare una gonna per essere la nuova duchessa di Cambridge sicuramente sceglieremmo questa. Elegante, chic e senza tempo. La gonna bianca plissé sarà la nostra migliore alleata ogni volta che non sapremo cosa indossare la mattina per andare in ufficio. Zara, €49,90

L’articolo Tutte pazze per la gonna Zara scelta da Kate Middleton. Costa solo 35 euro ed è elegantissima. Ecco dove trovarla subito proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.