Tutte pazze per le scarpe modello mules di Chiara Ferragni, Da Zara costano solo 40 euro. Il colore è pazzesco

Chiara Ferragni è stata, come sempre, la reginetta delle settimane della moda e ci ha lasciato senza parole con i suoi look, che diventeranno sicuramente i più copiati per la prossima primavera. In questo articolo vedremo dove trovare le sue scarpe mules a un prezzo low cost. E’ lei la più grande e ricca influencer al mondo. Orgoglio italiano, la bella biondina detta legge anche in America, o in Cina. Insomma, i suoi gusti diventano legge. E riesce ad accontentare tutte noi, con capi d’alta moda, gioielli abbordabili, ma anche occhiali da sole e collanine o cavigliere per il mare.

Adesso ha anticipato quella che sarà la moda per la prossima primavera. L’abbiamo vista nella settimana della moda di Milano e Parigi, fino a New York, alla ricerca di ispirazione e come fonte, lei stessa, di ispirazione per tutte noi. Ma a risaltare su tutto sono le sue scarpe mules. La moda oggi va alla ricerca della comodità, e nei mesi più caldi non c’è nulla che superi le scarpe aperte con il tacco doppio. Le scarpe diventeranno il vero e proprio must have per la stagione appena iniziata. Sono caratterizzate da una punta aperta a mostrare la pedicure, ma hanno un tacco molto basso o doppio che le rende anche più comode.

Adesso la moda guarda alla comodità. Le tute sono diventate i nuovi outfit casual, i tacchi si sono abbassati sempre più. Non volteremo mai le spalle a quelli a spillo e vertiginosi, che saranno sempre simbolo di femminilità e sensualità e che hanno anche l’importante funzione di renderci molto più slanciate, ma non possiamo pensare di soffrire ogni giorno della nostra vita. Chiara Ferragni viene in nostro soccorso e ci mostra le nuove scarpe mules, perfette sia sotto un jeans di giorno che sotto un abito da sera. Ovviamente, quelle scelte dalla famosa influencer sono molto costose.

Ma come sempre succede, i marchi più accessibili lanciano sempre uno sguardo alla settimana della moda e soprattutto a Chiara Ferragni, copiata e seguita in tutto il mondo. Così, firme come Zara, Bershka e Mango hanno già inserito nel loro e-commerce dei modelli molto simili a quelli indossati dall’influencer. Oggi abbiamo raccolto i modelli più economici e interessanti, da poter subito acquistare per essere certe di essere alla moda la prossima primavera. Perché state certe che a breve le donne di tutto il mondo correranno a cercare il loro paio di mules, dopo averle viste sui chiacchieratissimi piedi di Chiara Ferragni.