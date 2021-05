Smash, ovvero un viaggio affascinante tra figurazione e astrazione, ironia e impegno femminista. Fino al 13 giugno 2021 il MoCa di Westport, negli Stati Uniti, dedica un’interessante retrospettiva all’opera di Marilyn Minter, pittrice, fotografa e video artista americana conosciuta dal grande pubblico per il video “Green Pink Caviar” (scelto da Madonna come sfondo per alcune sue canzoni nel tour europeo 2009) e per avere approfondito le relazioni tra corpo, sessualità e condizionamenti culturali. La mostra è dedicata esclusivamente ai video dell’artista nata nel 1948 in Louisiana, molti dei quali esposti per la prima volta in un’istituzione pubblica. Intrisi di ironia e di sottile gusto trasgressivo, i coloratissimi frame di Marilyn Minter si concentrano sul magico momento in cui la bellezza si mescola con il grottesco.

Photos by John Videler Photography. AMC Pacer: Courtesy of the artist and No More Rulers.

Il corpo è sempre considerato come luogo dell’aggressività potenziale, soggetto/oggetto esaltato dal desiderio, passaggio onirico sublimato e teso al superamento della sola dimensione narrativa. Per la prima volta i video dell’artista sono raccolti in un unico ambiente espositivo: da non perdere l’esplosiva versione personalizzata della AMC Pacer e la visione surround del già ricordato “Green Pink Caviar”. Quest’ultimo sarà visibile attraverso i finestrini della Pacer, otto interminabili minuti contraddistinti da un cromatismo abbagliante e una continua sintesi/contaminazione fra sacro e profano. I colori sembrano superare il sottile diaframma dello schermo, mentre una bocca instancabile assapora caviale senza ingerirlo. “Smash”, a sua volta, conferma la sua vocazione di originale dipinto in movimento. Piedi di donna danzano sui tacchi a ritmo di techno, scivolano en ralenti su schegge di precarietà. «C’è questa costante distorsione, che coinvolge tutti… un generale senso di fallimento» afferma Minter, «ma, allo stesso tempo, tutto questo provoca piacere». In quest’epoca di straniante isolamento, le immagini “post-glamour” dell’artista americana appaiono lontane dagli stereotipi dominanti, restituiscono al desiderio il suo originale portato istintivo. Oltre le mode e i condizionamenti di una società sempre più “oggettuale” e ipocritamente “social”. Rappresentata da Salon 94, Marilyn Minter vive e lavora a New York.