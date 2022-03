tutti-pazzi-per-i-sandali-zara-di-kate-middleton:-costano-meno-di-30-euro-e-sono-il-top-per-questa-stagione

Kate Middleton: tutti pazzi dei suoi sandali Zara. Nessuno ci crede, ma costano meno di 30 euro. Tutti i dettagli al riguardo! Duchessa di Cambridge, Catherine d’Inghilterra è una delle reali più idolatrate del mondo. Infatti, i sudditi britannici l’hanno amata sin da quando il Principe William ha voluto rendere pubblica la sua love story con lei.

In queste ore, tutte le donne del globo terrestre stanno letteralmente impazzendo per dei sandali sfoggiati dalla bellissima Kate Principessa del Regno Unito. Costano davvero poco e, inoltre, appartengono ad un brand molto rinomato. Scopriamo di più al riguardo!

Kate Middleton: lo stile semplice di una Reale

Moderna Cenerentola, Kate rappresenta una vera e propria icona di bellezza e di stile in ogni angolo del pianeta. Effettivamente, sono tantissime le donne che prendono ispirazione dai suoi outfit sempre impeccabili. Non solo generosa dama attenta ai problemi sociali, Catherine ha dimostrato di tenere molto al suo aspetto e anche alla sua femminilità da signora, in quanto Altezza Reale della Gran Bretagna.

I look della moglie del Principe William dà sempre prova di grande eleganza, indossando, talvolta, dei capi low cost, adatti alle tasche di tutti. È proprio ciò che sta succedendo, ancora una volta, adesso. Scopriamo per cosa stanno impazzendo tutte le suddite (e non solo) della Corona Britannica! (continua dopo la foto)

Kate d’Inghilterra: tutti pazzi per i suoi sandali a meno di 30 €

La nipote acquisita di Queen Elizabeth II sta facendo impazzire tutti con i suoi sandali che costano meno di 30 euro. Sembra incredibile, ma è tutto vero. Effettivamente, più di una volta, la bellissima Princess ha dimostrato di abbigliarsi anche di capi che non abbiano un costo esorbitante.

Le calzature appartengono ad una marca conosciutissima a livello mondiale, amata da e per donne, uomini e bambini. Proprio così, stiamo parlando di ZARA. Difatti, sembra proprio che Sua Altezza Reale abbia optato per il marchio spagnolo di abbigliamento e accessori per fare breccia nel cuore dei suoi seguaci. Andiamo a scoprire di più sui sandali in questione! Come appare sul sito Zara.com, le seguenti paia di sandali costano meno di 30 euro, o almeno, meno di 30 sterline.

Questi ultimi costano £ 29,99. Da come si può notare dall’immagine, si possono indossare con diversi indumenti perché si abbinano con vari colori. Lo stesso discorso vale in tutto e per tutto per le prossime calzature.

Come noto, le donne sono tutte impazzite per le scarpe aperte di Catherine che, in vista della bella stagione, faranno, senz’altro, la loro figura.

