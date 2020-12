Tutti per 1 – 1 per tutti con Pierfrancesco Favino e i Moschettieri è il film da vedere stasera in tv

Il film da vedere stasera in tv? Non c’è storia. Stasera su Sky alle 21.15, in prima visione, c’è Tutti per 1 – 1 per tutti, il sequel attesissimo di Moschettieri del re. La penultima missione (2018). Il film evento di Natale. Un super regalo. In prima visione tv. Anche on demand e in streaming su Now TV.

Tutti per 1 – 1 per tutti: regista, cast e trama

Alla regia c’è sempre Giovanni Veronesi. Tornano anche Pierfrancesco Favino (D’Artagnan), Valerio Mastandrea (Porthos) e Athos (Rocco Papaleo). C’è di nuovo Margherita Buy nelle crinoline della Regina Anna.

In Tutti per 1 – 1 per tutti, il film evento di Natale 2020 su Sky, la new entry è lei, Anna Ferzetti (38 anni), nei costumi della Regina Enrichetta d’Inghilterra. Leggi cosa ci racconta del film e del “suo” D’Artagnan nella nostra intervista

È ancora lei a mandare in missione i suoi fedeli moschettieri. La missione stavolta è scortare la Principessa Ginevra, la figlia bambina della Regina Enrichetta d’Inghilterra fino in Olanda, dove incontrerà il suo promesso sposo. Al loro fianco, una veggente (Giulia Michelini).

Anna Ferzetti, new entry nel film evento di Natale

La new entry è lei. Una riccissima Anna Ferzetti. Interpreta Enrichetta, la regina d’Inghilterra. Lei, D’Artagnan, lo conosce bene. Con Pierfrancesco Favino, l’attrice romana fa coppia dal 2003: hanno due figlie, Greta e Lea. Ed è lei che ci svela i segreti di Tutti per 1 – 1 per tutti…

Anna (38 anni) e Pierfrancesco Favino (51) si amano dal 2003. Qui sono sul red carpet della cerimonia di chiusura del Festival di Venezia 2020. Foto ANSA

«Un film per tutta la famiglia, ideale per sorridere un po’ in questo momento», ci dice durante una pausa delle riprese della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, che sta girando a Gorizia. «Quest’anno, insieme ai classici Il piccolo Lord, Miracolo sulla 34esima strada e Una poltrona per due ci siamo anche noi. Diventiamo un cult!».

L’intervista ad Anna Ferzetti

E tu chi sei, nel film?



La regina Enrichetta d’Inghilterra. Sono quella seria, negativa, la cattiva delle favole. Ho un obiettivo preciso: far sposare mia figlia e rafforzare la monarchia. Per questo chiedo aiuto ai ‘tre vecchi’, poverini…

Tutti ai piedi di Anna, la Regina Enrichetta d’Inghilterra

Com’è stato trasformarti?

Non avevo mai fatto film in costume. Ma al di là del divertimento delle prove, sono cambiata fisicamente: con le lentiggini, la parrucca. Mi piace. Più mi allontano da quello che sono nella vita, e più mi diverto. Come da ragazzina, quando potevi travestirti.

Papà mi leggeva I tre moschettieri

Sei davvero così cattiva?

Fino a un certo punto. Ho cercato di ammorbidire la mia regina, e ringrazio Giovanni per avermi fatto entrare in una favola che mi ha fatto tornare ragazzina. I tre moschettieri me li leggeva mio padre quando ero piccola.

I genitori di Anna: Gabriele Ferzetti, attore famosissimo (Le amiche e L’avventura di Michelangelo Antonioni, La lunga notte del ’43) scomparso nel 2015, e Claudia Verdini. Foto ANSA

In una memorabile scena con Pierfrancesco, vi date anche ai giochi di ruolo: tu pecorella, lui lupo…

Non sai quanto ci ha fatto ridere leggerla la prima volta. Gli ho detto: “Picchio, non è possibile! Dobbiamo fare questa cosa insieme? Sei sicuro?”. È stata la prima scena che ho girato. Non puoi immaginare l’imbarazzo di metterti a quattro zampe a fare BEE davanti a una troupe di sconosciuti! Io sono molto timida, ma dopo quello ero pronta a fare qualsiasi cosa.

Il primo film insieme a Picchio

Dopo i trascorsi in teatro e nel doppiaggio di Sugarlove, è il primo film che tu e il tuo Picchio girate insieme: resterà indimenticabile…



Non ce l’avevano mai proposto. Io avevo fatto un provino già per il primo film dei moschettieri, ma Giovanni non mi prese. Stavolta l’ho convinto. Chissà se capiterà di nuovo. Amiamo lavorare separati, proprio per avere più voglia di stare insieme dopo. Caratterialmente ci piace avere ognuno il proprio spazio.

La coppia ha due figlie: Greta e Lea. Nella foto, la più piccola con papà sul tappeto rosso del suo film Padrenostro, per cui l’attore ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2020. Sono padre e figlia anche nel film.

Sarà stato complicato durante il lockdown, allora…

Abbiamo avuto momenti di nervosismo, come tutti penso, ma è stato un modo per conoscerci di più. Fortunatamente in questi anni abbiamo entrambi lavorato molto: la quarantena ci ha permesso di stare un po’ a casa insieme, scoprendo lati sconosciuti dell’altro. E di passare del tempo con le nostre figlie Greta e Lea. Oggi per esempio sono partita di mattina e tornerò domani con un vagone letto, poi sarò di nuovo via a gennaio. È il mio lavoro, ci allontana. Mia figlia dice: “Meglio così, che avere a casa una mamma triste”. Per me è importante.

Natale in casa Favino-Ferzetti

Intanto ti aspettano per Natale e il 31 dicembre: come sarà questa full immersion famigliare?



Abbiamo allestito casa, fatto un bellissimo albero e passeremo il Natale tra noi 4, più mia mamma. Poi dovremo capire se poterci spostare per andare a salutare qualcuno. Sicuramente la mamma di Pierfrancesco. Di certo è un Natale diverso. Faremo tanti giochi di società: qui a Gorizia ne ho comprati un po’. Siamo abituati a essere tanti, a giocare. Sarà una occasione per farlo in pochi, e dedicarci alle nostre figlie.

Tortellini e spaghettti alle vongole per Capodanno

Sarà anche l’occasione di far fruttare la pratica ai fornelli fatta in primavera?



Stamattina alle 8 sono andata a ritirare due chili di tortellini! Li surgelerò e li terrò fino al 31. Da brava romana farò i carciofi fritti, li ho già prenotati. E Pierfrancesco preparerà i suoi spaghetti alle vongole, perché mi piacciono molto.

Una chiusura in bellezza, insomma… e per il 2021 cosa ti auguri?



Intanto liberiamoci di questo 2020. Personalmente è stato un bellissimo anno, ma con tutto quello che è accaduto non me lo sono goduto tanto. Mi sentivo un po’ in colpa a gioire delle cose positive quando avevo amiche che avevano perso i loro cari. In qualche modo ci ha unito.

Oggi siamo stanchi e ce lo stiamo dimenticando, ma c’è stato un momento in cui Roma era diversa, meno aggressiva, più bella, di nuovo luminosa. Le persone per strada vedevi che avevano bisogno di parlare. Io spero che questo rimanga, insieme al rispetto del prossimo di cui sentivo la mancanza.

Prendermi cura di me

Hai fatto qualche proposito?



Vorrei iscrivermi a un corso di cucina, perché come ho sempre detto sono un po’ una pippa. Poi vorrei iscrivermi a un corso intensivo di inglese: lo parlo, ma mi piacerebbe continuare a studiare. Stessa cosa sul lavoro: vorrei spaziare di più. Diciamo che il 2021 lo dedicherò a me stessa. Vorrei riservare un 40 per cento del mio tempo alla mia salute, la mia testa, il mio corpo. È importante.