Tutto ciò che devi sapere sui problemi dei pneumatici e i difetti più comuni.

Gli pneumatici sono una parte fondamentale del tuo veicolo. Guida con pneumatici in cattivo stato, con pneumatici non corrispondenti alle misure e alle caratteristiche tecniche. O se non hai la giusta pressione… Non è una buona idea. Potresti mettere a rischio l’integrità della tua auto e gli veicoli sulla strada. E’ un problema di sicurezza al volante che può costarti la vita. Questo è ciò che devi sapere sui problemi dei pneumatici e su tutti i rischi che ne derivano.

Perché è importante prendersi cura degli pneumatici della propria auto?

Gli pneumatici non riflettono solo la tua guida. Rappresentano la parte della tua auto che ti collega alla strada.. Forniscono il supporto e la presa di cui hai bisogno per una guida sicura. Ma perché ciò avvenga è necessario che siano in condizioni ottimali.

Qualcosa di impossibile se hai pneumatici in cattive condizioni. Il che si traduce in instabilità e insicurezza nella guida. I problemi dei pneumatici in cattivo stato provocano danni ad altri componenti del nostro veicolo, come gli elementi meccanici di: sterzo, assi, cambio e sospensioni. E alcuni componenti elettronici come i sensori ABS!

Se stai cercando il risparmio, le gomme NON sono l’articolo su cui lesinare.

Molte volte sminuiamo le gomme, suo design apparentemente semplice. E la mancanza di elementi estetici che forniscano grandi differenze visive. Pensiamo che tutte le gomme siano uguali o simili, ma non è assolutamente così.

Ricorda sempre che sono l’elemento più importante della tua auto e non l’unico contatto con la strada. Non risparmiare mai sui pneumatici, la qualità è fondamentale!

Sulla nostra piattaforma hai la certezza di trovare solo prodotti di qualità e pubblicati da venditori molto affidabili. Il nostro sito ti aiuta a scegliere la soluzione più conveniente per la tua sicurezza e per le tue tasche, tra le migliori opzioni sul mercato. I centri montaggio convenzionati si occuperanno del montaggio in modo che tu debba solo preoccuparti di goderti la guida.

3 casi di problemi dei pneumatici che possono causare di tutto, dai guasti agli incidenti gravi:

Pneumatici non idonei: non omologati, privi delle caratteristiche tecniche del produttore. Guida con pneumatici in cattivo stato: si moltiplica il rischio di scoppio o incidente. Pressione dei pneumatici: peccare per eccesso o per difetto ha gravi conseguenze e diminuisce la vita utile della tua auto.

Quali difetti causano gli pneumatici in cattive condizioni?

È importante comprendere che i problemi dei pneumatici possano provocare altri guasti dell’auto. Ma ci sono componenti coinvolti in essi che sono correlati. Quindi ne possono sorgere diversi contemporaneamente:

Mancanza di controllo nella direzione del veicolo . Freni, perdono efficienza. Scoppi, primo passo verso un incidente. Danni a cerchi e mozzi: hai visto una ruota rotta? Guasti al sistema di sospensione: problemi agli ammortizzatori, molle, boccole e altri elementi che influiscono sullo sterzo. Sensori ABS e controllo di stabilità ESP incompetenti.

Caso 1: Mancanza di controllo dello sterzo

Guidare con un’auto che non reagisce perfettamente ai nostri comandi è pericoloso. Le tue capacità di guida non contano se lo sterzo non è reattivo. È uno dei guasti più comuni delle auto a causa di pneumatici usurati .

La mancanza di aderenza implica difficoltà nella guida del veicolo.

Mancanza di controllo della direzione.

Danni ad altri componenti meccanici come i cuscinetti delle ruote.

Conosci quel rumore acuto che si verifica quando guidi? È l’avvertimento che qualcosa non va con i cuscinetti. Seppur il rumore ti possa far pensare ad un problema dei pneumatici non è così. In questo caso se i cuscinetti non vengono sostituiti l’auto acquisisce maggiore resistenza al rotolamento, le ruote oscillano come se fossero allentate e possono bloccarsi e l’incidente è assicurato.

Caso 2: Freni, sono alleati dei tuoi pneumatici

Quando le gomme sono in cattive condizioni, i freni perdono la loro efficienza. Un esempio: lo spazio di frenata aumenta notevolmente, offrendoti meno reattività in caso di imprevisto al volante.

Se i freni sono forzati continuamente, finiscono per estendere la loro usura a dischi, pinze e pastiglie o ganasce dei freni. Sarebbe come andare senza freni, immagini le conseguenze? Non trascurare mai la manutenzione dell’impianto frenante.

Caso 3: Guasti all’auto a causa di pneumatici usurati.

Le principali cause di scoppio dei pneumatici sono: pressione eccessiva , usura della gomma o utilizzo di pneumatici non omologati.

Caso 4: Danni a cerchi e mozzi

Le gomme sono attaccate ai cerchi delle ruote. Sapete quali danni possono essere causati da pneumatici in cattive condizioni sui vostri cerchi? … La ruota potrebbe rompersi!

I pneumatici in cattive condizioni sono spesso usurati e più deboli. Il che rende più facile per loro allentare il cerchione durante la guida. Lo stesso accade se prendiamo le gomme con una pressione molto bassa. Ciò accade perché la gomma non è sufficientemente attaccata al cerchio. Inoltre, i cerchi possono sfregarsi, ammaccarsi o deformarsi . È tanto pericoloso guidare quanto c’è il rischio di rottura del cerchio. Difetti nei mozzi : questi sono la parte dove le gomme sono fissate alle ruote. Se il cerchio è danneggiato e continuiamo a guidare, gli effetti si trasmettono da una parte all’altra:

I mozzi supportano il disco del freno e il tamburo.

Al loro interno si trovano i cuscinetti che, insieme ad altre parti, permettono alla ruota di ruotare.

Caso 5: Problemi alle sospensioni

Il sistema di sospensione della tua auto è composto da elementi meccanici che uniscono: la massa sospesa del tuo veicolo (telaio, carrozzeria, motore, i nostri bagagli e noi stessi), con la superficie di rotolamento (pneumatici, trasmissione, freni…).

Questi elementi servono a sostenere il peso dell’auto, immagazzinare e assorbire energia. La sospensione della tua auto impedisce che si alzi da terra durante la guida:

Aiuta a controllare la guida: perché migliorando l’aderenza, lo sterzo risponde meglio. Influenza anche i giunti sferici e i soffietti di trasmissione .

perché migliorando l’aderenza, lo sterzo risponde meglio. Influenza anche e i . Fornisce stabilità: poiché aumentano l’aderenza del pneumatico assorbendo le irregolarità del terreno.

poiché aumentano l’aderenza del pneumatico assorbendo le irregolarità del terreno. Offrono maggiore sicurezza: la nostra vettura ha una potenza del motore che deve essere controllata dal conducente. È possibile perché il sistema di sospensione rende l’auto gestibile riducendo rollio e rimbalzo.

Quali guasti provocano le gomme in cattivo stato al sistema di sospensione?

Difetti sui componenti elastici della sospensione. Sono ciò che sostiene l’auto e la fissa alle ruote, come le molle elicoidali. I pneumatici difettosi causano usura e malfunzionamento all’inizio della primavera. Sarà evidente perché l’auto tenderà a oscillare.

Problemi sugli elementi ammortizzanti della sospensione. Se teniamo la pressione dei pneumatici molto alta, generiamo uno sforzo eccessivo degli ammortizzatori.

Caso 6: la tua auto ha sensori ABS ed ESP. Gli pneumatici sono la chiave per mantenerli in funzione.

Nelle auto con sistemi elettronici, i sensori ABS collegati all’unità cuscinetto possono danneggiarsi. Ciò si verifica a causa dell’aumento di temperatura che si verifica nei cuscinetti in cattive condizioni , quando l’auto sta circolando.

Anche il controllo di stabilità dell’ESP ne risente. E perdi la sicurezza che porta quando gestisci gli skid. I pneumatici in cattive condizioni prevalgono sul sistema ESP a causa della mancanza di aderenza:

Rende difficile la frenata indipendente di ciascuna ruota.

È più difficile regolare la risposta del motore.

E diventa impossibile recuperare l’equilibrio dell’auto.

Altri problemi dei pneumatici possono derivare dalle Valvole. Spesso sono trascurate.

Le valvole dei pneumatici sono elementi così semplici che molte volte non ci fermiamo nonostante sia importante che si chiudano bene e non si separino. I vecchi pneumatici sono sinonimo di vecchie valvole. Il che può significare perdita d’aria, quindi pneumatici e cerchioni sono esposti a problemi nel tempo.

Articolo non prodotto da CityRoma

Fonte notizia: TrovaPneumatici.it

15 Febbraio 2022