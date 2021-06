Tutto pronto per Eye of the Collector 2021

Eye of the Collector è una nuova fiera d’arte dove i collezionisti hanno l’opportunità di vedere e acquistare straordinarie opere d’arte e di design in un ambiente sicuro e intimo. Creato per ispirare e coinvolgere il pubblico, la fiera è elegante ma allo stesso tempo sensibile all’attuale situazione globale e sostenibile nella sua impronta.

La partnership innovativa, Eye of the Collector X Christie’s, si concentrerà sulla natura curatoriale ed esperienziale di Eye of the Collector. Questa nuova esperienza unica di fiera è sviluppata dal fondatore Nazy Vassegh in collaborazione con le principali gallerie internazionali. Christie’s creerà e ospiterà una piattaforma online accessibile a livello globale che mostrerà i punti salienti di Eye of the Collector 2021 presentati sullo splendido sfondo di Two Temple Place.

Eye of the Collector X Christie’s si svolgerà parallelamente all’evento e presenterà una selezione curata di opere di gallerie internazionali che abbracciano generi dall’antico al contemporaneo (tra cui: Tornabuoni Art, Michael Hoppen Gallery, Whitford Fine Art, Frederick Mulder, Long-Sharp Gallery, Ariadne, Ting Ying Gallery, Pangolin London, Rebecca Hossack Gallery, Gallery FUMI, Kate MacGarry, Modernity, Vigo Gallery e Kallos Gallery).

Come parte della partnership, Christie’s Education terrà un evento Eye of the Collector che farà parte del programma di conferenze.