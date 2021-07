tutto-pronto-per-la-corsa-virtuale-delle-professioni-sanitarie-2021.

L’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio è lieto di annunciare la seconda edizione della Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie, un evento gratuito e aperto a tutti che si terrà il 3 e 4 luglio per celebrare, a distanza di tre anni, l’avvio del processo di iscrizione agli Ordini TSRM e PSTRP.

Il 1° luglio 2018, data che ha portato a compimento il processo costitutivo definito dalla legge n. 3/2018, ha sancito la nascita di un’istituzione comprensiva di ben 19 Professioni Sanitarie appartenenti all’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione. La Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie 2021 prevede il completamento di un itinerario di 5 km che potrà essere percorso ovunque e in qualsiasi momento a partire dalle ore 6:00 del 3 luglio fino alle ore 23:59 del 4 luglio. Ciascun partecipante dovrà tenere traccia della corsa effettuata con un dispositivo o un’applicazione che permetta di raccogliere i dati di distanza e tempo impiegato e correre indossando il pettorale ufficiale della manifestazione, scaricabile dopo l’iscrizione.

Per partecipare occorre seguire le indicazioni al seguente link>. https://www.milanotsrm.org/wordpress/2021/06/25/corsa-virtuale-delle-professioni-sanitarie-2021/ e inviare, dopo la corsa, la fotografia o lo screenshot del dispositivo GPS con percorso e tempo di gara, insieme a una fotografia del partecipante da cui risulti visibile il pettorale, entro le 23:59 del 4 luglio all’indirizzo [email protected]

“Dopo la fortunata esperienza della prima edizione – dichiara Diego Catania, Presidente dell’Ordine – abbiamo deciso di mantenere la modalità della corsa virtuale, per minimizzare il rischio di contagio e per consentire una maggiore flessibilità organizzativa ai partecipanti. Il motto della manifestazione è: ‘Chi va insieme va lontano. 19 Professioni, una sola direzione’. Anche se non potremo correre davvero tutti insieme, infatti, l’iniziativa rappresenta l’unione e la collaborazione fra le Professioni che compongono il nostro Ordine, che si muovono verso un solo traguardo: il benessere della persona”.

Chi siamo: L’Ordine TSRM e PSTRP di Milano e province è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica, che tutela la professione e l’esercizio professionale e vigila affinché vengano rispettate le norme deontologiche. L’Ordine non è soltanto uno strumento di disciplina ma anche di difesa degli interessi dei professionisti e dei cittadini in quanto fruitori degli interventi erogati dai professionisti stessi.

La nostra Mission: Le attività dell’Ordine sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del decoro, della dignità e dell’indipendenza della professione. L’Ordine esercita il potere disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti agli Albi, si interpone nelle controversie che si verificano fra questi ultimi, fra gli stessi o persone o Enti a favore dei quali abbiano prestato o prestino la loro attività.

A tutela dei professionisti regolarmente iscritti e soprattutto degli utenti che si sottopongono a qualsiasi trattamento sanitario per mezzo della professionalità degli operatori, è giusto ricordare la nota emanata dal Ministero della Salute che così stabilisce: “Tutti i professionisti regolarmente abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica hanno l’obbligo di iscriversi da subito all’albo professionale di riferimento”.



Il rischio per chi svolge attività professionale senza essere iscritto è quello d’incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione per cui la Legge Lorenzin ha inasprito pene e sanzioni.