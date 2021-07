Tutto quello che c’è da sapere sui bonus tv da 50 e 100 euro

I moduli da presentare, i requisiti da rispettare, la possibilità di cumulare gli aiuti e i test per verificare l’anzianità del proprio televisore: ecco le risposte di Wired

Televisore (Foto di Mohamed Hassan / Pixabay)

Il decreto attuativo per il bonus tv è stato firmato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. L’iter che ora attende il documento, siglato anche dal ministro dell’Economia e finanze, è la registrazione in Corte dei conti e poi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Quindici giorni dopo sarà possibile richiedere il nuovo bonus, che si aggiunge a quello da 50 euro per nuclei familiari con Isee inferiore a 20mila euro, lanciato con il decreto legge del 18 ottobre 2019. Ecco quindi le risposte ad alcune domande frequenti su come usufruire dei due bonus tv.

Perché è necessario cambiare televisore?

La rivoluzione delle reti di quinta generazione richiede un riordino delle radiofrequenze che coinvolge lo spettro elettromagnetico utilizzato attualmente dalla televisione, restringendolo. Questo comporta la necessità di due assicurarsi apparecchi sufficientemente aggiornati a livello tecnologico, in grado di ricevere lo standard trasmissivo di seconda generazione Dvb-T2 (codifica H-265 o Hevc). In secondo luogo, i televisori dovranno codificare il formato immagini Mpeg4 (non più Mpeg2), ottimizzato e in grado di rendere visibili soltanto canali in alta definizione (Hd).

Quando avviene il passaggio alla nuova tv digitale?

La codifica Mpeg4 entrerà in vigore a partire dall’1 settembre, quando verranno avviate le risintonizzazioni progressive per aree geografiche. Il passaggio al sistema Dvb-T2 avverrà invece tra quasi un anno, il 21-30 giugno 2022.

Come verificare se il proprio televisore è già pronto per i nuovi standard tv?

È possibile effettuare prove empiriche e documentali. Per il primo cambiamento, ad esempio, basta provare a vedere i canali 501 (Raiuno Hd), 505 (Canale 5 Hd) e 507 (La7 Hd): se almeno uno sarà visibile, la televisione è già pronta per il Mpeg4. In aggiunta, è possibile controllare se il ricevitore è pronto al secondo step evolutivo (Dvb-T2) visualizzando i canali di test 100 e 200: se compare la scritta “Test Hevc Main10” l’apparecchio è compatibile con il nuovo standard.

In ogni caso, la specifica tecnica dovrebbe essere precisata nel manuale dell’apparecchio, tenuto conto che dal 22 dicembre 2018 i negozianti sono stati obbligati a vendere i televisori Dvb-T2 con la codifica Hevc Main 10. In aggiunta, il ministro dello Sviluppo economico (Mise) ha predisposto un elenco di apparecchiature idonee all’acquisto, che può essere anche usato al contrario per verificare se quello in possesso è idoneo.

Il bonus tv da 100 euro per tutti è cumulabile con quello da 50 euro per Isee inferiori a 20mila euro?

Sì, qualora sussistano tutte le condizioni.

Quali sono le condizioni per il bonus tv da 50 euro?

Valore Isee familiare inferiore a 20mila euro. Per ottenere il bonus tv o decoder di nuova generazione bisogna compilare l’apposito modulo fornito dal Mise, presentandolo al negozio aderente. Se il prodotto da acquistare costa meno, il bonus coprirà per intero la spesa. È riconosciuto un solo contributo a famiglia. Insieme alla domanda dovrà essere presentata la copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale. Il bonus sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o comunque a esaurimento risorse.

Quali sono le condizioni del bonus rottamazione tv da 100 euro?

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sull’acquisto del nuovo televisore, per un valore massimo di 100 euro. I requisiti per accedere sono tre: rottamare un televisore obsoleto, essere in regola con il pagamento del canone tv Rai ed essere residenti in Italia. L’apparecchio può essere consegnato al negozio aderente, che si occuperà dello smaltimento. In alternativa, il cliente può andare di persona in una discarica autorizzata, ricevendo un modulo che certifichi l’avvenuta rottamazione e la regolarità del pagamento del canone Rai, per poi recarsi con il documento in negozio.

Il bonus tv da 100 euro per tutti vale anche per acquistare un decoder?

Atteso che per ottenere lo sconto è necessario disfarsi di un televisore vecchio, nelle sue comunicazioni il ministero dello Sviluppo economico non ha finora menzionato tale eventualità. Spiega invece che “la rottamazione potrà essere effettuata in sede di acquisto del nuovo televisore”, e che l’obiettivo del bonus è “favorire la sostituzione di apparecchi televisivi che non saranno più idonei ai nuovi standard”, anche per garantire un corretto smaltimento, promuovendo la tutela ambientale e l’economia circolare. Rimanda inoltre a verificare “gli elenchi delle apparecchiature idonee seguendo le informazioni e le procedure indicate sul sito” della nuova tv digitale.

Dove si verifica la regolarità del pagamento del canone tv?

Il canone Rai è inserito nella bolletta dell’energia elettrica a partire dal 2016, l’ultimo documento dovrebbe quindi attestare la regolarità dei pagamenti.

Come il rivenditore recupera lo sconto effettuato?

Finora il meccanismo adottato per erogare correttamente il bonus 50 euro, prevede che il negoziante aderente invii tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate tutti i dati richiesti dall’operazione. Una volta certificate le informazioni, l’ente invierà indietro un’attestazione dello sconto effettuato, che potrà essere riscossa in pari misura entro due giorni lavorativi tramite modello F24 o riconosciuta con una compensazione in dichiarazione dei redditi. Il credito fiscale è previsto anche nel caso del bonus 100 euro. Può essere utilizzato in compensazione anche ai fini del pagamento dei contributi Inpd.

Come fare nel caso di utente con invalidità o che non possa recarsi in negozio?

Se l’utente con diritto al bonus ha un’invalidità riconosciuta ai sensi della legge 104/92, può essere applicata l’Iva agevolata al 4%, perché l’incentivo si applica sul prezzo di vendita comprensivo Iva. Inoltre, è possibile incaricare in negozio una persona di fiducia con delega scritta, allegando una copia dei documenti di identità sia del cliente effettivo che di chi chiede l’agevolazione.