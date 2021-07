Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Cannes 2021

Dalla giuria diretta da Spike Lee alla nutrita presenza di italiani (in primis il ritorno di Nanni Moretti con Tre piani), qui tutte le novità nel giorno della partenza della kermesse, che quest’anno assegna il premio alla carriera a Jodie Foster e a Marco Bellocchio

Si torna sulla Croisette. Dopo la pausa di un anno imposta dalla pandemia, che aveva trasformato la kermesse in una selezione virtuale di film, e posticipato di qualche mese rispetto alle abituali date di maggio, torna il festival di Cannes. Una delle manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo, la sua 74esima edizione parte oggi 6 luglio fino al 17 luglio. Nessuna mascherina, un complesso sistema di tamponi che sta già mettendo in crisi qualche giornalista e, soprattutto, tanto ottimismo per il primo festival europeo che cerca di tornare alla normalità post-Covid.

Conferma, rispetto alla mancata edizione 2020, è il regista Spike Lee alla guida della giuria della competizione principale: insieme a lui ci sono la regista franco-senegalese Mati Diop, la cantante Mylène Farmer, l’attrice americana Maggie Gyllenhaal, la filmmaker austriaca Jessica Hausner, l’interprete francese Mélanie Laurent, il collega francese Tahar Rahim e quello coreano Song Kang-ho, il critico brasiliano Kleber Mendonça Filho, .

I film in gara

Sono loro, appunto, a dover giudicare i film in gara. Ad aprire ufficialmente la rassegna è oggi Annette del francese Leos Carax, che torna nove anni dopo l’enigmatico e acclamato Holy Motors con il suo primo film in lingua inglese, ambientato a Los Angeles e con gli attori Marion Cotillard e Adam Driver. Accanto a lui anche l’atteso Tre piani di Nanni Moretti, che ripassa dalla kermesse 10 anni esatti dopo la Palma d’oro per La stanza del figlio con un’opera tratta dal romanzo di Eshkol Nevo. In competizione anche gli ultimi lavori di Paul Verhoeven, Wes Anderson con The French Dispatch, François Ozon e Sean Penn.

Ecco la lista completa dei film in lizza per la Palma d’oro:

Annette di Leos Carax

Ha’Berech di Nadav Lapid

Tout s’est bien passé di François Ozon

Lingui di Mahamat-Saleh Haroun

Verdend Verste Menneske di Joachim Trier

Benedetta di Paul Verhoven

La Fracture di Catherine Corsini

Hytti n.6 di Juho Kuosmanen

Flag Day di Sean Penn

Drive My Car di Hamaguchi Ryusuke

Tre piani di Nanni Moretti

Bergman Island di Mia Hansen-løve

Petrov’s Flu di Kirill Serebrennikov

The French Dispatch di Wes Anderson

Ghahreman di Asghar Farhadi

Titane di Julia Ducournau

Red Rocket di Sean Baker

The Story of My Wife di Ildiko Enyedi

Les Olympiades di Jacques Audiard

Memoria di Apichatpong Weerasethakul

France di Bruno Dumont

Haut et fort di Nabil Ayouch

Nitram di Justin Kurzel

Les Intranquilles di Joachim Lafosse

Gli altri film e gli italiani

Ovviamente spazio anche ai film della sezione Un Certain Regard, la cui giuria è guidata dalla regista britannica Andrea Arnold e che quest’anno torna, nelle parole del direttore di Cannes Thierry Frémaux, “al cinema degli esordienti, dei giovani, della ricerca”. Molti i titoli italiani sparsi nelle varie sezioni: alla Settimana della critica partecipa Piccolo corpo di Laura Salani, mentre nella Quinzaine des realisateurs abbiamo A Chiara di Jonas Carpignano (già fattosi notare per il precedente A Ciambra), il documentario Futura firmato da Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi, Re Granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Europa dell’italo-iracheno Haider Rashid.

Si parlerà italiano anche con la proiezione fuori concorso di Marx può aspettare, toccante documentario che Marco Bellocchio dedica alla memoria del gemello Camillo, suicida nel 1968. Al regista andrà anche la Palma d’oro alla carriera, riconoscimento che quest’anno toccherà anche alla mitica attrice americana Jodie Foster. Per i premi ufficiali, invece, bisogna aspettare la sera del 17 luglio, quando Cannes 2021 – il festival del ritorno alla normalità e della speranza – si concluderà con l’assegnazione delle Palme in concomitanza con l’ultima proiezione prevista, quella fuori concorso di Oss 117: Alerte Rouge en Afrique Noire, ultimo capitolo nella saga parodica di James Bond diretto da Nicolas Bedos e con protagonista Jean Dujardin.

Fra gli altri titoli presentati con anteprime speciali ma senza entrare in concorso ci sono il titolo d’animazione Belle di Mamoru Hosoda (già regista dell’apprezzatissimo Mirai), il ritratto di Jane Birkin firmato da Charlotte Gainsbourg Jane par Charlotte, il documentario JFK Revisited: Through the Looking Glass di Oliver Stone e Vortex, ultima fatica di Gaspar Noé.