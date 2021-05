tutto-quello-che-(forse)-non-sapete-su-star-wars-nel-nostro-nuovo-podcast

Che cosa c’entra la drammaturgia giapponese con la storia di Star Wars? E perché George Lucas fuggì alle Hawaii al debutto del primo capitolo della saga? Cosa sono poi questi benedetti midi-chlorian, tanto osannati dal creatore di questa serie cinematografica? Come in ogni mitologia che si rispetti, anche quella di Guerre stellari è piena di storie nascoste, segreti emersi solo in parte, piani andati a buon fine e altri abbandonati al loro destino di incompiutezza. È proprio in questo universo di aneddoti laterali e poco conosciuti che ci addentriamo nella nuova puntata del podcast Wired Play, pensato in occasione del nuovo Star Wars Day, in arrivo puntuale come ogni anno il 4 maggio.

Come sappiamo la galassia lontana, lontana di Star Wars è in continua espansione: dopo il successo di The Mandalorian, sono in arrivo altri film e serie (non ultima l’animata The Bad Batch che debutta il 4 maggio su Disney+) e nel frattempo dalle fonti più disparate continuano a emergere storie, curiosità e rumor che non fanno che alimentare il fascino di questa grande epica narrativa. In questo episodio del podcast quindi viaggeremo nell’iperspazio in una traiettoria che ci porterà dall’Anello del Nibelungo a una linea di giocattoli che ha fatto la storia, da un Luke Skywalker tutto brizzolato a dei Jawa coperti di calzini. A meno che non siate fan accaniti o della prima ora, con tutta probabilità non avrete mai sentito parlare di queste storie: mettetevi comodi sul Millennium Falcon, allora, e che la Forza sia con voi!

Al microfono Andrea Gentile e Paolo Armelli, al montaggio invece Giulia Rocco.