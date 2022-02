Tutto quello che vuoi sapere su la Bibi: io diversa ma autentica

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Facendo un bilancio della mia vita, allo stato attuale delle cose direi decisamente che tale bilancio risulterebbe più che positivo. Certo è, che per raggiungere questo risultato ne ho dovute superare molte di fasi negative Ovviamente non è facile nascere in un corpo che non tì appartiene: ti senti a disagio con il tuo stesso riflesso nello specchio, inappropriata nella tua stessa esistenza e in più nella fase adolescenziale ( quella più atroce), vivi perennemente nella speranza di “non farcela”. Ogni singolo cambiamento fisico ti addenta l’anima come una vera e propria coltellata. Dal più minuscolo cambiamento strutturale fisico alla più traumatica comparsa di peluria sul volto. Tutto viene recepito come un vero e proprio calvario. La parte piu’ difficile è arrivare alla piena accettazione del “sè”.Perchè ovviamente ammentandolo alla tua stessa persona, sarebbe un po’ come affermare a voce alta che c’è qualcosa di sbagliato in tè.O per lo meno questa è la sensazione che si vive. Ed è proprio così che durante questo mio percorso di auto accettazione che mi sono persa, sprofondando in un oblio di depressione, problemi alimentari, autolesionismo ed eccessi vari come alcool e droghe pesanti. Poi finalmente ho deciso di morire, o meglio, uccidere il mio “io” sbagliato per dare vita alla mia “io” reale.

E’ così che a 33 anni sono morto per risorgere dalle mi stesse ceneri come l’araba fenice, fare spazio alla mia vera essenza di donna, portando immediatamente ogni aspetto della mia esistenza ad un bilancio positivo.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Sicuramente parlando dell’amore non ho una concezione canonica di tale terminologia, ma non per questo ha un valore meno importante nel suo concetto intrinseco. Diciamo che io mi definisco pansessuale, etero curiosa e poliamole. Ovvero, principalmente come donna sono attratta da uomini, ma mi piace anche sperimentare il mio corpo con qualsiasi genere, che sia maschile, femminile o trans e posso innamorarmi di una o più

persone alla volta, senza nulla togliere però alla mia sfera sessuale. Per me l’amore è piena ed assoluta libertà. Per esempio al momento sono felicemente fidanzata ed innamorata del mio compagno, che accetta e si intona perfettamente ad ogni singola sfumatura del mio essere e mi lascia la completa libertà nel mio essere. Ed è proprio in quella libertà che allo stato attuale delle cose, ho deciso di scegliere di dedicare a lui e solo a lui la mia personale sfera amorosa.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Sicuramente, Naomi Campbell, anche se la mia palese mancanza di melanina ed i miei colori, mi fanno più somigliare alla sua “rivale” Claudia Shiffer.Ma, a parte gli scherzi, è lo stile che le invidio molto.

Vorrei affrontare la vita come lei si mangia le passerelle, con quella falcata da pantera che graffia solo a vederla.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Il mio lavoro riguarda l’intrattenimento per adulti. Sono Escort, Camgirl e da poco mi sono gettata in una nuova esperienza con la collaborazione del mio compagno: ho aperto un profilo Onlyfans, dove vendiamo filmati porno amatoriali.

come sei nella vita privata?

Nella vita privata sono una persona semplice. Vivo e mi godo la quotidianità; mi piace fare le cene in famiglia, uscire con amici ed amiche, andare a berci una birretta tutti insieme nel localino di fiducia del mio paesello di cui siamo assidui frenquentatori ed organizzare cene a casa mia, a base di buon cibo ed ottimo vino rosso.Poi mi piace molto spostarmi. Viaggio molto sia per i miei tour lavorativi sia per piacere di conoscere nuovi luoghi, persone e situazioni. Quando sono con il mio compagno ci piace goderci la nostra routine: pranzetti, cenette romantiche, magari un bel film sul divano… e poi a letto a coccolarci….insomma, nella vita privata sono una persona qualunque, che si gode tutta la banalità di ogni singolo momento.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che le persone capissero che il mondo è bello proprio perché vario e nessuna diversità è così brutta da poter indurre ad un sentimento di odio e di paura come ancora purtroppo succede tutt’oggi.Si teme solo quello che non si conosce. Basterebbe quanto meno togliere quel velo di pregiudizio, cioè giudicare prima di conoscere, e dare la possibilità anche ad altre realtà di venire alla luce. Così si scoprirebbe che nonostante caratteristiche o scelte lavorative e di vita che differiscono dalla consuetudine, nell’ empirico al finale, siamo tutte persone di carne ed ossa con sogni, interessi e sentimenti. Con le quali puoi tranquillamente parlare, ridere e scherzare magari anche all’ interno di un locale pubblico mentre ti sorseggi un buon caffè in compagnia. Nella più completa tranquillità. E senza per questo avere timore del giudizio di terze persone che magari ti additerebbero appellandoti magari con epiteti di basso livello solo perché associati alla mia vicinanza fisica. Anche perché in casi simili bisognerebbe appellarsi all’ intelligenza di capire da quale pulpito giunge la predica. Alla fine la malizia sta negli occhi di chi guarda. Ed in questo caso, lo spettatore esterno, giungendo a tali conclusioni, ahimè non fa altro che descrivere se stesso. Poi vabbè , se uno da più adito a queste chiacchiere che al reale, fa benissimo a riprendere il cammino per la sua strada ed a togliersi dalla mia, ovvio meglio per tutti.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Nessuno, non ha avuto una bella infanzia né adolescenza, nel mio corpo maschile ho cercato in parte di rimuovere ogni singolo ricordo del mio passato. Un unico ricordo mi è rimasto indelebile nella mente, credo come monito per un insegnamento futuro. Risale ai tempi dell’asilo. Eravamo piccoli e quando giocavamo ai classici giochi di ruolo familiari, volevo sempre interpretare personaggi femminili, come mamma, la sorella, la cugina ecc. Questo portò solo ad un’estrema cattiveria da parte degli altri compagni che mi presero di mira isolandomi, insultandomi e discriminandomi. Credo sia stato il primo vero trauma infantile della mia vita, ma mi serve mantenerlo fissato nella mente perché è servito per giungere a delle conclusioni ben ponderate. Una frà tutte è che le creature non hanno colpa ed anche in quell’occasione non l’avevano. Sono i genitori che avrebbero dovuto educarli al rispetto ed alla comprensione di varie realtà ed ideologie, compito ampliamente fallito. Non basta aprire le gambe per appropriarsi nove mesi dopo dell’appellativo di madre e neanche i due minuti canonici dell’uomo per definirsi padre. C’è una vita dopo di responsabilità dopo come quella dell’educazione, altrimenti è meglio evitare di sfornare prole magari ancor più disperata di come erano loro a suo tempo.Nessuna speranza per il loro patrimonio genetico, poverini. Non tutto il male viene per nuocere insomma.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Favorevolissima, che sia benedetta anzi. Io vivo di chirurgia plastica ed estetica. E’ parte integrante del mio percorso verso la felicità. Ogni singolo intervento o ritocco mi avvicina sempre di piu’ al mio obiettivo di trasformare il mio guscio esteriore al piu’ affine possibile a ciò che rispecchia il mio essere donna. Decisa a convertire il piu’ possibile ogni parte di me in una vera e reale femmina biologica, ad ogni intervento accetto di buon grado di subirmi il dolore piu’ bello di tutta la mia vita.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Non sono una persona che riesce ad esprimere in pieno i suoi disagi interiori. La mia attitudine mi porta molto di più a somatizzare ed a nascondere il dolore dietro ad un sorriso di finto benessere. Questo mi ha portato ad una selezione naturale delle persone che mi sono state veramente vicino nel momento del bisogno. Quelle con cui non ho bisogno di parlare e che non vedono l’apparenza che vorrei a volte trasmettere ma che bensì riescono nonostante tutto a leggermi l’anima. In primis la mia famiglia. Ho un padre ed una madre meravigliosi che mi sostengono e mi appoggiano in ogni ambito della mia vita. Persone umili, canoniche, semplici ma nonostante tutto dotati di un’apertura mentale allucinante. Si sposarono a 16 anni quando mia madre rimase incinta, ed ancora oggi stanno insieme con lo stesso sentimento e la stessa passione di allora. Molto credenti ed attaccati alla religione, avevano anche un forte legame con la chiesa, anche se ci hanno dovuto rinunciare, perché il prete del paesello ha preferito allontanarli in quanto hanno me come figlia. Ma nonostante tutto non si sono fatto scrupoli a scegliere me e non si sono fatti ferire od abbattere dalle circostanze. Mia mamma dice sempre: io ho scelto di vivere una vita canonica, non l’ho fatto perché me l’hanno imposta le regole della società. Essendo felice io di ogni mia scelta libera non giudico nessuno che liberamente abbia scelte di vita che differiscono dalla mia e non fanno male a nessuno. Grande donna mia madre. Per mio padre io sono e sarò sempre la sua piccolina. E’ la mia ombra: sempre nascosto dietro in silenzio, a volte non si vede ma so che c’è….sempre lì….pronto a sorreggermi, proteggermi. Lui come mio fratello: l’orgoglio della mia vita. Colui che mi ha regalato il vero sentimento dell’amore, quello puro, che va oltre ogni barriera, ogni confine, ogni distanza. Nico, così si chiama, è il mio cuore e metà della mia anima. Noi ci definiamo gemelli separati da 12 anni di differenza. E’ sì, perché lui è nato 12 anni dopo di me ed è lui ad avermi dato il soprannome Bibì, che è stata la prima parola che ha detto, prima di mamma e poi babbo ( perché noi siamo toscani e non si puo’ dire papà) e da lì non ha più smesso di chiamarmi così. Molto spesso mi chiamava per la ninna nanna che gli piaceva tanto ed anche a me. Si addormentando canticchiandogli la canzone di Eros Ramazzotti “Adesso Tu”. La nostra canzone, i ricordi più belli della mia vita. Altre due figure importantissime della mia vita come punti fermi sono il mio ex ed il mio attuale compagno. Con il mio ex ho vissuto 11 anni meravigliosi di convivenza. Lui è un “principino” nei modi, nelle accortezze. Insieme abbiamo superato tantissime difficoltà ed è stato la mia roccia per tutto quel tempo. E’ e rimarrà per sempre parte integrante della mia famiglia, ed io della sua. Non abbiamo mai rinnegato neanche un secondo tutto quell’amore che ci ha legato per anni. Sono fortunata ad averlo nella mia vita, lui per me ci sarà sempre ed io per lui.

Così sono fortunata attualmente ad avere accanto a me adesso un uomo eccezionale. Sembra uscito da altri tempi……come si vedono in quei film dove lui ti apre lo sportello della macchina….ecco lui è così. E’ sempre accorto, premuroso, gentile. Un vero uomo con la U maiuscola. Sembra quasi che passi ogni momento a dedicarlo al mio benessere. Mi fa sentire amata, coccolata e desiderata. E non ho bisogno di parlargli quando mi sento male….lui mi guarda negli occhi, mi abbraccia e mi sussurra all’orecchio “ io ci sono” ed è tutto quello di cui ho bisogno in quel momento.

Un tuo sogno nel cassetto?

I miei sogni non sono fatti per restare in un cassetto. Ogni giorno è una lotta da dedicare alla realizzazione della mia felicità. E’ stato e sarà un percorso lungo e doloroso, ma non ho paura. Voglio assaporare ogni gioia ed ogni sofferenza in questo percorso. Fino ad arrivare ad assomigliare il piu’ possibile all’idea che ho di me. Io riuscirò, è sarò una donna biologica realizzata e felice, ed amerò ogni giorno di piu’ la mia persona e la mia vita. E magari durante il tragitto farmi anche un bel po’ di soldini che quelli non fanno mai male ecco. Un bel gruzzoletto ci stà proprio.