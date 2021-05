Dalla strada che congiunge Palermo al­l’aeroporto, ai margini del Parco della Favorita, si scorge una follia architetto­nica. È la Palazzina Cinese voluta da re Ferdinando nel 1799, quando nelle cor­ti d’Europa ci si dava un gran daffare per adeguarsi alla voga dell’orientalismo – più tardi nota come chinoiserie. «Tut­to nasce da una fantasia», spiega Aldous Bertram, artista e interior designer in­glese che al tema ha dedicato un libro di prossima uscita. «La chinoiserie si nutre di un mondo immaginario e lussureggian­te fondato sui racconti di Marco Polo». Un repertorio iconografico che si sposò per­fettamente alla vaporosità del Rococò. E proliferò. Porcellane bianche e blu, mobi­li laccati, wallpaper fioriti e gazebo a pagoda divennero segni distintivi presenti in ogni rispettabile dimora aristocratica, da Charlottenburg in Germania a Drottnin­gholm in Svezia, rimanendo poi per l’ari­stocrazia del gusto un vezzo immancabi­le – lo Château de Wideville di Valentino, la casa di Yves Saint Laurent e Pierre Bergé – che non sembra destinato a svanire.

La Palazzina Cinese con tetto a pagoda, dimora palermitana dei Borbone delle Due Sicilie progettata da Giuseppe Venanzio Marvuglia, è un ibrido architettonico di esotismo ed elementi neoclassici.

Cosa è chinoiserie e cosa non lo è?

«Una tazzina cinese è arte cine­se; una tazzina di Delft che la imi­ta è chinoiserie. Inizialmente la distinzione non era netta: a innesca­re la moda nel XVII secolo furono i primi pezzi importati dall’Estremo Oriente che giunti in Occidente venivano riadattati al gusto locale, ma presto si stabilì in Cina un avamposto atto a soddisfare i desideri europei. D’altro canto, in Europa cominciò una produzione parallela; un vero melting pot».

Dopo il XVII secolo le porcellane in stile cinese diventano imprescindibili sia nei saloni reali più sfarzosi sia in contesti più rustici, come nella cucina del castello di Tureholm in Svezia.

Solo oggetti o anche décor d’interni?

«Naturalmente, in ogni dimora signorile c’era almeno una stanza dedicata a questo stile; in Italia, a Capodimonte, c’è un esempio straordinario, il boudoir di Maria Amalia di Sassonia. Lo fece riprodurre a Madrid portandosi dietro la Real Fabbrica quando il marito prese il trono di Spagna».

Ofelia, Armani Casa. Disegno lineare in contrasto con la preziosità del rivestimento, rosso lacca e dettagli dorati: un omaggio al mondo decorativo orientale.

Da dove viene la tradizione delle “sale di porcellana”?

«I primi allestimenti en masse di vasellame apparvero in Olanda e si diffusero in Germania e nel resto del continente. Spesso le pareti erano decorate con pannelli in lacca ricavati da paraventi. Grazie alle manifatture di Delft, a disponibilità di porcellane era così ampia che si arrivò ad appenderle anche al soffitto – come al Santos Palace di Lisbona».

Per la sua casa a East Hampton l’interior decorator Tom Scheerer ha utilizzato il wallpaper Lyford Trellis (disegnato da lui) con un motivo a intrecci di bambù, materiale simbolo dell’Asia.

Cosa rimane di questo stile?

«La sua genialità sta nella capacità di reinventarsi, che gli ha regalato svariati revival, ma la verità è che non è mai scomparso. Oggi il gusto per le chinoiserie si manifesta più che mai nel ritorno delle tappezzerie dipinte a mano come de Gournay e Gracie Studio; una facile concessione al lusso».

Opalino, Venini, Per questo vaso, del 1932, Paolo Venini ha rivisto in chiave Art Déco una forma della dinastia Qing. E ha creato un classico del design.

È celebre la carta da parati cinesizzante che foderava casa di Yves Saint Laurent e Pierre Bergé…

«Proveniva dal salotto di Mona von Bismarck a Palm Beach, dov’era arrivata con tutta probabilità da qualche casa di campagna britannica. Considerate elementi di valore, quando gli interni venivano smantellati le carte si conservavano. Come questa, che è stata rivenduta da Sotheby’s insieme alla collezione di Bergé nel 2018».

Reflex, Bamboo. Il basamento di questo tavolo è fatto di bastoni in vetro di Murano trasparente con filigrana nera: un Oriente moderno, evocato con leggerezza.