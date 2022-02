tv-talk,-stefania-orlando-diretta:-“dopo-il-gf-ho-…” 

Stefania Orlando è stata una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello vip. Da quel momento in poi è stato possibile vedere la nota showgirl più volte in televisione, e proprio nel corso della puntata di Tv Talk andata in onda nella giornata di ieri ha rivelato di aver rifiutato alcune proposte che ha considerato poco adatte a lei. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il ritorno in televisione per Stefania Orlando dopo anni di assenza

Stefania Orlando è una celebre conduttrice televisiva ma anche showgirl e cantautrice che ha fatto il suo debutto come valletta negli anni ’90. Nel corso degli anni sono diversi i programmi a cui ha preso parte riscuotendo un grandissimo successo ma vi è stato anche un periodo di assenza dalla tv. Lo scorso anno ha preso parte alla quinta edizione del GF Vip classificandosi al terzo posto dietro a Pierpaolo Pretelli e al vincitore Tommaso Zorzi. In seguito alla partecipazione al noto reality show di Canale 5 Stefania Orlando è tornata ad essere protagonista in diverse trasmissioni come ad esempio a Tale e Quale Show.

La rivelazione di Stefania Orlando a Tv Talk

Stefania Orlando proprio ieri si è raccontata a Tv Talk rivelando come mai è stata assente della tv e perché ha detto no ad alcuni programmi. “Non ho mai sgominato ne sono un egocentrica e sono tutte cose che non si sposano bene con questo lavoro che ho scelto. Dopo il GF ho lavorato per sottrazione rifiutando delle cose che secondo me non era adatte a me ma non snobberia”, queste di preciso le sue parole.

Il pensiero sulla polemica con protagonista Emma e le parole su Tale e Quale Show

Nel corso dell’intervista l’ex gieffina ha anche affrontato il discorso legato alla polemica che negli ultimi giorni ha visto protagonista Emma Marrone e il giornalista Davide Maggio. Proprio quest’ultimo nel corso di una diretta sui social avrebbe espresso un parere su un look sfoggiato da Emma a Sanremo sostenendo che una donna con una gamba importante come quella della giovane cantante non possa permettersi di utilizzare delle calze a rete. Da queste parole è nata una grossa polemica di cui si continua a parlare e a proposito della quale Stefania Orlando ha dichiarato che probabilmente si è alimentata in questo modo in quanto il giornalista avrebbe potuto chiedere subito scusa ma non l’ha fatto. Su Emma ha voluto precisare “Comunque stiamo parlando di una bellissima ragazza”. A proposito della partecipazione a Tale e Quale Show ha invece voluto precisare di averlo fatto perché “Dopo sei mesi rinchiusa in una casa a non mostrare nessun talento se non quello di essere se stessi volevo partecipare ad un talent. Erano sette anni che ci provavo”.