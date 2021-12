Tv Talk, Tommaso Zorzi lascia senza parole Massimo Bernardini: “lascio Mediaset perchè …”

Tommaso Zorzi è uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, oltre che il vincitore. In seguito alla partecipazione al noto reality show di Canale 5 il giovane influencer è stato ospite di vari programmi su Mediaset ma ad un certo punto ha scelto di lasciare questa rete per approdare su Discovery. Per quale motivo? A spiegarlo è stato lui stesso a Tv Talk.

Tommaso Zorzi ospite di Tv Talk

Sono passati diversi mesi da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip ma nonostante ciò continua ad essere oggi uno degli ex concorrenti di cui si parla di più. Il giovane influencer al momento è impegnato su Discovery Più nella conduzione del programma Drag Race Italia insieme a Priscilla e Chiara Francini. Ma quello che in tanti si domandano è come mai Zorzi abbia scelto di lasciare Mediaset ed approdare su Discovery. A tale domanda ha risposto lo stesso Tommaso nel corso dell’intervista concessa proprio ieri, sabato 4 dicembre, a Tv Talk. “Per farmi le ossa meglio bisogna staccarsi dalla generalista, dove tutto viene ridotto al numero ed allo share, mentre dove sono io posso portare il mio modo di comunicare come una grandissima voce sui contenuti”, queste esattamente le sue parole.

La rivelazione su Drag Race Italia

Nel corso dell’intervista a Tv Talk Tommaso Zorzi ha poi continuato raccontando la sua esperienza a Drag Race Italia e rivelando quindi di avere all’interno di questo programma la possibilità di esprimersi per come vuole. E di portare contenuti suoi. Ma non solo, il giovane conduttore ha poi continuato facendo anche delle importanti rivelazioni che riguardano alcuni ospiti che lui vorrebbe nel suo programma. E nello specifico stiamo parlando di personaggi importanti come Salvini e Giorgia Meloni. “Ospiti dovrebbero venire una Meloni ed un Salvini a sedersi sulle poltrone anche con il microfono spento per guardare” ha dichiarato Zorzi.

Il commento sull’esperienza da conduttore

Nel corso della chiacchierata con Massimo Bernardini il giovane influencer ha parlato della sua esperienza come conduttore sostenendo di volersi impegnare per farlo davvero nella vita. Ovviamente ha ammesso di non poter fare dei confronti con conduttori preparati e famosi come Gerry Scotti e Bonolis in quanto alle spalle hanno sicuramente una lunga carriera. Il ragazzo ha concluso la sua intervista con una battuta che ha fatto sorridere tutti. Alla domanda social su cosa ruberebbe a conduttori con maggiore esperienza il giovane ha affermato “Ruberei il Carrè alla Carrà”, dimostrando anche in questa occasione la sua ironia.