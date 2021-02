Twice 20 “Forgiveness feat. Radhe” il nuovo singolo dal 12 febbraio in radio fuori il video

Dal 12 febbraio, in radio, arriva “FORGIVENESS” il nuovo singolo dei TWICE 20 con il featuring di Rhade (Food Record), scritto da Ricky Boerci, Rhade e Paolo Agosta, disponibile in digitale dallo stesso giorno.

Rhade dice “questa canzone che parla di tutto il tempo che dovremmo dedicare alle persone veramente importanti, invece che rischiare di perderle, troppe volte gli impegni di tutti giorni ci fanno dimenticare di valorizzare i nostri affetti, che invece vanno protetti i tutti i giorni.”

Nel video viene creata una connessione tra le stagioni ed il peso dei nostri impegni quotidiani. Impegni dai quali sogniamo di liberarci per dedicare più tempo a chi ci vuole bene. Nel periodo invernale ci accorgiamo di essere incatenati da mille impegni e persone che tolgono tempo ai nostri veri affetti. Radhe, che è anche la protagonista del video, si libera, in questo viaggio verso l’estate, da tutti i pesi inutili della vita e chiede scusa ai suoi affetti per il tempo perso. Nel suo tuffo liberatorio completa questa rinascita e chiede perdono alle persone care che può involontariamente aver ferito.

Il video, per la regia di Paolo Agosta, è stato girato in un bosco innevato, un paesaggio notturno e pauroso, ma come vedrete arriverà tutto il calore dell’estate e con sé la libertà di riprendere in mano la nostra vita prima di perdere le persone che ci vogliono bene.

Anche in questo caso il ricavato della vendita del singolo viene devoluto alla Fondazione Onlus Bruno Boerci (www.fondazionebrunoboerci.org), per la ricerca oncologica e scientifica.

Twice 20 è un progetto di musica dance nato dall’idea di un gruppo di creativi italiani che, dopo aver messo il proprio know how al servizio di diversi settori, decidono di lanciarsi nel mondo della produzione musicale. Il gruppo dance nasce nel 2016 da un’idea dei producer Ricky Boerci (tastiere) leader fondatore della band insieme a Paolo Agosta in arte Lobstar (chitarra e voce), gli amici Giovanni Sangalli (batteria), Paolo Janko (chitarra e voce) e Ramona Debellis in arte Rhade (voce). Nel 2017 firmano un accordo con Time Records, che pubblica su etichetta Food Records il primo singolo “Save me”, interpretato dal cantante americano Max C e remixato da Nari & Milani. Il video raggiunge 2 milioni di views in poche settimane. Nel 2018 pubblicano “Fallin”, remixato da Get Far (Fargetta) e interpretato da Lobstar. La canzone viene trasmessa da Radio Deejay e il video supera i 2 milioni di views e viene utilizzato durante una puntata della trasmissione televisiva Tu Si Que Vales in onda su Canale 5. Nel 2019 collaborano con Paolo Sandrini, produttore storico della dance italiana, da Gigi D’Agostino, Christian Marchi e altri, per il brano “I am free”, interpretato da Lobstar e per la prima volta i componenti della band appaiono tutti e cinque nel videoclip. La canzone è pubblicata sempre da Food Record. Nell’estate 2020 esce “Beautiful Dream” cantato da Rhade, prodotto da Ricky Boerci e Lobstar, che puntano a sonorità più minimal e leggere. Il video è un montaggio di filmati raccolti durante vari viaggi di Rhade in giro per il mondo. Supera il mezzo milione di views su Youtube, 2.4 Mln su Tik Tok, riscuote grande successo anche su Spotify e ottiene buona visibilità in radio. A fine gennaio 2021 arriva il nuovo singolo e video “Forgiveness feat. Rhade”.