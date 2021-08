twitter-ha-un-nuovo-font-che-facilita-la-lettura-alle-persone-dislessiche

Accedendo a Twitter in questi giorni molti utenti hanno notato un cambio del font utilizzato dal social network e una modifica del design su tutta la piattaforma. Non si tratta di un errore ma di un upgrade che il social network ha fatto per migliorare l’accessibilità al proprio portale, facilitando la lettura dei tweet anche a persone con problemi legati alla dislessia.

Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.

Il nuovo font utilizzati da Twitter prende il nome di Chirp ed è stato progettato per facilitare la lettura mentre si scorrono i tweet. Chirp fa parte dei primi caratteri tipografici progettati e sviluppati dal social network

I want to give a bit more depth to Chirp, our new typeface.

Type, in 280 character doses, is the foundation of Twitter. In the history of the company we’ve either relied on someone else’s typeface, from SF Pro and Roboto, to Helvetica Neue in our brand. pic.twitter.com/OrvlYsxF9g

