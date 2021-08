Twitter sarà più selettivo nel concedere la spunta blu della verifica

Twitter ha annunciato negli scorsi giorni che interromperà per qualche tempo l’ampliamento del processo di verifica degli account della sua piattaforma – ripartito a fine maggio – per operare una selezione più accurata. Niente più spunte blu al momento, ma per una maggiore sicurezza di tutti.

La piattaforma di social media ha pubblicato un tweet dal suo profilo Twitter Verified affermando che intende migliorare sia la domanda che il processo di revisione, anche se non specificato il tipo di modifiche che intende implementare.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.

For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.

— Twitter Verified (@verified) August 13, 2021