twitter-torna-ai-“vecchi”-retweet

Il suggerimento di citare il contenuto di un post per indurre gli utenti a riflettere su ciò che diffondono non ha funzionato. Il social network fa marcia indietro

(Foto: Pixabay)

Gli assidui utilizzatori di Twitter si saranno già accorti che il social network ha ripristinato la vecchia meccanica dei retweet. Ora premendo sul pulsante del retweet, il social network non mostrerà più il suggerimento di citazione.

La modifica è stata applicata a inizio ottobre in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a informarsi maggiormente su quello che stavano ricondividendo.

“Purtroppo“, scrive Twitter in una serie di Tweet, “nonostante l’uso dei tweet con citazione sia aumentato (perché era l’unica scelta, ndr) il 45% di essi includeva affermazioni di una sola parola e il 70% aveva meno di 25 caratteri”. Segno che lo strumento non ha convinto. L’obiettivo del social network era di indurre le persone a riflettere prima di condividere un contenuto, ma, come ammettono da Twitter, “non crediamo che questo sia effettivamente successo”. Anziché scrivere un commento, gli utenti si sono spesso limitati a premere invio, proprio come avrebbero fatto con la versione tradizionale dei retweet.

Our goal with prompting QTs (instead of Retweets) was to encourage more thoughtful amplification. We don’t believe that this happened, in practice. The use of Quote Tweets increased, but 45% of them included single-word affirmations and 70% had less than 25 characters. (2/4) — Twitter Support (@TwitterSupport) December 16, 2020

Per questo Twitter ha annunciato un passo indietro rispetto alla nuova funzione. Le condivisioni sul social tornano ai meccanismi precedenti. La piattaforma aveva anticipato che la modifica sarebbe stata temporanea e gli scarsi risultati non ne hanno allungato il ricorso. Ora gli utenti, perciò, cliccando sul tasto del retweet potranno scegliere se ricondividere il tweet così com’è o aggiungere un commento al post.

We’ll continue to focus on encouraging more thoughtful amplification. We believe this requires multiple solutions––some of which may be more effective than others. For example, we know that prompting you to read articles leads to more informed sharing. https://t.co/4NOK2cKBeF (4) — Twitter Support (@TwitterSupport) December 16, 2020

“Continueremo a concentrarci sull’incoraggiare una diffusione (dei contenuti, ndr) più cauta. Riteniamo che ciò richieda molteplici soluzioni, alcune delle quali potrebbero essere più efficaci di altre”, continua Twitter riferendosi alla funzione che invita gli utenti a leggere gli articoli prima di condividerli con i propri follower e che, a differenza dei retweet con commento, sembra aver dato i suoi frutti.