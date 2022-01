Tyre24: marchi e misure di invernali più venduti

I clienti italiani della piattaforma B2B Tyre24 come giá avvenuto per la passata stagione invernale, anche per l’attuale hanno preferito i marchi Hankook e Pirelli, seguiti da Nexen. Questo è il risultato di una statistica di ALZURA Tyre24, in cui sono stati analizzati gli ordini di pneumatici invernali tra il 1° settembre al 31 dicembre.

Le misure di pneumatici più richieste sulla piattaforma nei primi mesi della stagione invernale sono state 205/55 R16, 185/65 R15 e 225/45 R17.

L’analisi delle vendite di pneumatici auto ha anche mostrato che nella stagione invernale in corso sino ad oggi, in confronto allo stesso periodo dello scorso anno, i pneumatici quattro stagioni sono stati richiesti circa il 4% in meno in confronto a quelli invernali.

In generale, la piattaforma B2B ALZURA Tyre24 si ritiene molto soddisfatta delle vendite di pneumatici invernali avuti in Italia finora. Nel periodo preso in considerazione, è stato raggiunto un + 15,60% nel numero di pneumatici invernali venduti rispetto all’anno precedente. Considerando invece tutte le nazioni in cui la piattaforma B2B opera, nel medesimo periodo, si è registrato un aumento percentuale ad una sola cifra di pneumatici invernali venduti. La piattaforma ALZURA Tyre24 funge da esempio stesso dell’aftermarket automotive nei segmenti di vendita di pneumatici, cerchi, pezzi di ricambio e accessori.

Come piattaforma leader nel commercio di ricambi B2B, ALZURA Tyre24 mette in contatto 2.000 fornitori con 40.000 potenziali acquirenti in nove paesi europei e media al suo interno un volume commerciale di circa 1 miliardo di euro all’anno. Attualmente, su ALZURA Tyre24 sono disponibili 490.000 differenti pneumatici con un valore totale di 8,5 miliardi di euro.

Pneumatici auto ALZURA Tyre24 per l’Italia – cifre per il periodo 01.09.2021- 31.12.2021:

Le 5 marche di pneumatici invernali più vendute

Hankook Pirelli Nexen Tracmax Yokohama

Le prime 5 misure di pneumatici invernali vendute per marche (per numero di

pneumatici venduti)

205/55 R16

Tracmax Kumho Pirelli Bridgestone Nexen

185/65 R15

Nexen Hankook Kumho Michelin Tracmax

225/45 R17

Nexen Yokohama Hankook Pirelli Bridgestone

175/65 R14

Tracmax Nexen Kumho Riga Infinity

195/55 R16

Tracmax Hankook Nexen Pirelli Bridgestone

Rapporto: pneumatici invernali – pneumatici quattro stagioni:

Periodo di valutazione: 01.09.2021 – 31.12.2021 64,41% a 35,59%.

Periodo di valutazione: 01.09.2020 – 31.12.2020 60,47% a 39,53

