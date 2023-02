ubatuba-abre-processo-seletivo-para-63-vagas-de-trabalho-para-diferentes-cargos

Seleção será realizada pela Emdurb e inscrições podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (Emdurb) está com inscrições abertas para um processo seletivo para 63 vagas de trabalho na cidade. Os salários variam de R$ 1,3 mil a pouco mais de R$ 3 mil.

As oportunidades são para os cargos de operador braçal, servente de obras, pedreiro, agente de operações de manutenção e técnico de segurança.

As inscrições se encerram às 16h do dia 23 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever no site e na sequência pagar um boleto com uma taxa, de R$ 45 para os cargos de nível fundamental e de R$ 55 para os de nível médio.

Informações como datas, locais e horários das provas serão divulgados em editais no site da Emdurb após o encerramento do período de inscrições.

Vittorio Rienzo