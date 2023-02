ubs-do-jardim-santana-passa-a-atender-24h-por-dia-pacientes-com-sintomas-de-dengue-em-presidente-prudente

Prefeitura considera que a medida servirá para desafogar o Cohabão e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta e do Jardim Guanabara. UBS do Jardim Santana, em Presidente Prudente (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Santana, na zona leste de Presidente Prudente (SP), passa a ficar aberta, a partir desta segunda-feira (20), também como unidade de apoio aos pacientes com sintomas de dengue, 24h por dia.

Dessa forma, segundo a Prefeitura, a UBS do Jardim Santana servirá para desafogar a UBS da Cohab, conhecida popularmente como Cohabão, na zona oeste, e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta, na zona sul, e do Jardim Guanabara, na zona norte, para atendimentos de pacientes com sintomas de dengue.

Avanço da dengue eleva número de pacientes nos Pronto Atendimentos em Presidente Prudente

A Prefeitura alerta que as UPAs devem ser procuradas apenas em situações de emergência. Para sintomas leves, os pacientes devem dirigir-se ao Cohabão e ao Jardim Santana.

Com mais de 1,1 mil casos confirmados em 2023 na cidade, o prefeito Ed Thomas (sem partido) decretou na última sexta-feira (17) situação de emergência em saúde pública em Presidente Prudente. Conforme o decreto municipal nº 34.008/2023, as ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e o atendimento às pessoas infectadas pelo vírus serão intensificados.

Um óbito causado pela dengue já foi confirmado oficialmente neste ano em Presidente Prudente.

UBS do Jardim Santana, em Presidente Prudente (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo