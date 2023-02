UBS do Santa Felícia e UPA do Aracy têm infiltrações e mofo em São Carlos

Uma terceira unidade que ainda nem está funcionando, já precisa ser reformada diante do abandono. Prefeitura diz que reformas estão previstas e devem ficar prontas até o fim do ano. Prédios da UBS do Santa Felícia e da UPA do Aracy têm problemas de infiltrações

Duas unidades de saúde de São Carlos (SP) estão com infiltrações, mofo e problemas estruturais. Uma terceira unidade que ainda nem está funcionando, já precisa ser completamente reformada diante do abandono. A prefeitura informou que as reformas de unidades estão previstas e devem ficar prontas até o fim do ano.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Santa Felícia, infiltrações disputam espaço com o mofo que já tomou as paredes. Pacientes aguardam no corredor onde a água cai do teto.

Situação na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Santa Felícia em São Carlos

Reprodução/EPTV

A empreendedora Maria Natalia Cabral da Silva levou a sogra para consulta e presenciou a situação precária dentro da unidade.

“A gente tem que prestar a atenção e exigir que isso seja reparado logo porque é uma coisa importante, é a nossa saúde”, disse.

A equipe da EPTV, afiliada da TV Globo, não foi autorizada a entrar no local. Mas a reportagem recebeu vídeos que mostram a situação. A estrutura cada vez mais precária deixa inseguros e indignados pacientes que precisam do atendimento.

Nas fotos é possível que a pintura está, aos poucos, se soltando do teto. Até parte do gesso já caiu sobre as mesas das equipes. O corredor alagado e os baldes cheios viraram rotina em dias de chuva.

A secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, disse que a prefeitura fará uma pequena reforma na unidade na próxima semana.

“Nós estamos com um problema pontual, mas a gente conta uma com uma verba de R$ 610 mil para estar reformando toda a unidade”, afirmou.

Jôra Porfírio, secretária municipal de Saúde de São Carlos (SP), disse que unidade vai passar por reforma

Reprodução/EPTV

Umidade de mofo

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy a situação é a mesma. Parte dos corredores já foi interditada pelas próprias equipes. O teto comprometido tem buracos por todos os lados. Mofo e umidade tomam conta das paredes.

“Esse dias a gente veio, estava pingando em cima da gente, é um perigo”, disse a dona de casa Aline Lopes de Jesus.

A dona de casa Taynara Cristina da Silva Pereira já trabalhou na unidade. Como zeladora, ela viu cada canto do local prejudicado com os problemas estruturais. Hoje, como paciente, ela reclama e se revolta com a situação que continua dois anos após ela deixar o trabalho.

Situação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy em São Carlos (SP)

Reprodução/EPTV

A secretária disse que a unidade também foi bastante afetada pelas chuvas. “A gente sabe das dificuldades, estamos fazendo o melhor. Interditamos e deixamos dois consultórios para que a população não corra riscos. Já tivemos uma licitação que está para iniciar as obras, estamos adequando tanto o local onde serão atendidos para parar essa unidade ou para dar atendimento parcial”, disse.

A secretária explicou ainda que o atendimento na UPA da Vila Prado deve ser reforçado principalmente no período de reformas da UPA do Cidade Aracy e que as unidades de saúde que atendem naquela região devem ter o horário estendido para suprir a demanda de pacientes com classificação de baixo risco.

Situação de abandono

Prédio da UBS Vida Nova está abandonado em São Carlos

Reprodução/EPTV

A UBS Vida Nova, que era para estar novinha e em funcionamento, deu espaço ao vandalismo e descuido pelo desuso.

A estrutura foi concluída em 2021. As salas que seriam utilizadas para atendimento estão sujas e destruídas. No corredor ao lado de fora sinais de furto que aconteceram na região.

A prefeitura disse que o espaço se quer foi inaugurado por falta de equipes para trabalhar no local.

“Hoje temos equipe para assumir lá, porém a unidade precisa entrar em reforma. Foi feito um processo licitatório, a empresa já vai assumir e vai ser uma reforma muito grande, essa unidade vai conseguir atender até cinco mil famílias”, disse a secretária.

Segundo ela, a expectativa é que até o fim do ano a unidade já esteja atendendo normalmente.

Vittorio Rienzo