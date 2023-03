uccisione-del-neonato-subito-dopo-il-parto:-omicidio-volontario-o-infanticidio?

L’integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 10 marzo 2023, n. 10284.

valipomponi