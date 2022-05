ucraina:-15-anni-di-carcere-ai-cittadini-sospettati-di-collaborazionismo-o-che-sostengono-la-russia-con-post-sui-social.

Le leggi anti-collaborazione sono state emanate rapidamente dal parlamento ucraino e firmate dal presidente Volodymyr Zelenskyy dopo l’invasione russa del 24 febbraio. I trasgressori rischiano fino a 15 anni di carcere per atti di collaborazione con gli invasori o per aver mostrato loro il sostegno pubblico. Non tutti gli ucraini si oppongono all’invasione e il…

