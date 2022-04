Il ministro degli Esteri ha spiegato che la misura è stata presa “in accordo con altri partner europei e atlantici”. Il Cremlino: “Reagiremo in modo adeguato. L’Europa manca di lungimiranza “Abbiamo espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in visita a Berlino. “Questa misura, presa in accordo…

Read More “Ucraina, Di Maio: “Espulsi 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale”. Salvini: “Servono dialogo e buonsenso”” »

L’articolo Ucraina, Di Maio: “Espulsi 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale”. Salvini: “Servono dialogo e buonsenso” proviene da Grandeinganno.