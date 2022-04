La guerra non fa eroi, mai. Le immagini dello scempio e la violenza contro donne e bambini affamati che si consuma nelle città ancora in mano agli ucraini ne è l’ennesima conferma. Donne e bambini affamati sorpresi a rubare uccisi o legati ai pali Bambini, donne, ragazzi legati ai pali, pestati o, come dichiarato dal…

L’articolo Ucraina, donne e bambini affamati sorpresi a rubare, uccisi o legati ai pali proviene da Grandeinganno.