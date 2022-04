Ucraina, Fratelli d’Italia: “L’iter proposto da Marino è fuori dalle competenze del Comune” 

Il gruppo risponde al capogruppo di Civicamente Fasano

“Appare davvero strana e fuori luogo la risposta, per l’impeto e la rabbia di quanto scritto, del consigliere Marino – si legge nel comunicato -. Dopotutto il consigliere Scianaro nella sua mozione non fa altro che chiedere che l’immobile comunale della vecchia scuola a Savelletri venga adibito a ricovero per ospitare i profughi ucraini, in fuga dalla guerra. Forse avrà sbagliato la tempistica, forse avrà sbagliato il modo in cui lo ha illustrato ma, di fatto, va nella stessa direzione di quanto decantato dal “buon” Marino ovvero tutelare famiglie e/o minori che scappano dalla guerra in Ucraina.

Il consigliere di maggioranza, nel suo comunicato, dipinge un iter che ad onor del vero è fuori dalle competenze del Comune. Non sappiamo se il Comune di Fasano lo abbia fatto, lo stesso non ne fa menzione nella sua nota, ma l’unica cosa che il Comune poteva fare a supporto degli immigrati ucraini era quello di rispondere, nei tempi e nei modi stabiliti, al bando della Prefettura di Brindisi che, nello scorso mese di marzo, chiedeva ai comuni del brindisino di mettere a disposizione dei locali comunali idonei e atti ad ospitare fino a 50 immigrati in fuga dalle zone di guerra.

Come detto prima non sappiamo se il Comune di Fasano si sia attivato in merito e, in questo caso, avrebbe potuto mettere a disposizione anche la scuola di Savelletri così come richiesto dal consigliere Scianaro con la sua mozione.

La Prefettura di Brindisi, ancora, ha emanato un secondo bando, con scadenza al 28 marzo 2022, in questo caso rivolto agli Enti del 3° settore per individuazione di operatori per la gestione di strutture per l’accoglienza di cittadini ucraini. Questo bando serviva ad individuare in ambito provinciale, in caso di insufficienza di posti utili presso i CAS attivati a seguito di gara pubblica, ulteriori operatori economici del settore dell’accoglienza, con comprovata esperienza nell’accoglienza di richiedenti protezione internazionale oppure in ambito di progetti SPRAR/SIPROIMI, per l’affidamento eventuale del servizio di accoglienza di cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi in una delle seguenti tipologie: a) centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti – b) centri collettivi con capacità ricettiva da 51 a 100 posti. In questa casistica il Comune di Fasano non rientra affatto.

Leggendo quanto entusiasticamente affermato dal consigliere Marino, per lo più per denigrare il consigliere di minoranza, siamo favorevolmente colpiti e ci piace l’idea di un simil “albergo diffuso” per l’accoglienza degli ucraini peccato però che anche questo “non” sia di competenza del Comune di Fasano, come di ogni altro Comune a dire il vero, e che in tale direzione c’è un bando apposito emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

Il bando, ancora aperto e con scadenza il 22 aprile p.v., è per attività di accoglienza diffusa da realizzare su tutto il territorio nazionale in funzione delle aree territoriali dove operano gli enti, fino al 31 dicembre 2022. Anche in questa casistica ci teniamo a precisare, contrariamente a quanto illustrato da Marino, il Comune di Fasano non può avere nessun ruolo poiché lo stesso è rivolto alle Reti Associative iscritte nel Registro Unico Nazionale del 3° settore, ai Centri servizi per il volontariato accreditati per il 3° settore, a Associazioni e Enti iscritti al Registro nazionale, agli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Detto ciò consigliamo al “buon” Marino di seguire meno le indicazioni della sua maggioranza dove si mira solo a demonizzare l’avversario e a documentarsi sulle tematiche prima di esprimersi in maniera ufficiale, in special modo quelle importanti come quella riferita agli immigrati ucraini, onde evitare brutte figure per se e per l’amministrazione di cui fa parte”.

