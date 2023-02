ucraina,-i-numeri-dell’ecocidio-dopo-un-anno-di-attacchi-russi

Oltre 280.000 mq di suolo contaminati da sostanze pericolose, 14 milioni di mq di terreno infestati da resti di oggetti e munizioni distrutti, 687.000 tonnellate di prodotti petroliferi bruciati a causa dei bombardamenti, inquinando l’aria con sostanze pericolose, oltre 59.000 ettari di foreste e altre piantagioni bruciati da razzi e proiettili (alcune aree potrebbero richiedere decenni per essere ripristinate, secondo i calcoli più ottimistici, mentre il resto è perduto per sempre), 1.597 tonnellate di sostanze inquinanti fuoriuscite nei bacini idrici e 2 milioni 903 kg di rifiuti finita nei fiumi e nei laghi.

Sono i numeri drammatici dell’ecocidio provocato dalla guerra russa in Ucraina dall’inizio del conflitto, un disastro ambientale stimato in oltre 20 miliardi di euro per quanto riguarda l’inquinamento del suolo e di circa 25 miliardi per l’inquinamento atmosferico.

Il Ministero della Protezione Ambientale e delle Risorse Naturali ucraino ha avviato un dialogo con le imprese ucraine sull’implementazione delle migliori tecnologie e pratiche di gestione disponibili per una ripresa verde postbellica del settore.

“Nonostante la guerra, l’Ucraina continua a muoversi per l’adesione all’UE – ha affermato il ministro Ruslan Strilets, spegando anche che “l’industria sostenibile e la riduzione delle emissioni industriali sono uno degli elementi del Green Deal europeo”. Strilets ha aggiunto: “Naturalmente, oggi l’Ucraina vive in una realtà leggermente diversa a causa dell’invasione russa su vasta scala. Comprendiamo che la nostra industria opera solo al 25% della capacità a causa dei continui attacchi missilistici. Ogni struttura distrutta dovrà essere ricostruita di nuovo. Ancora oggi, non c’è dubbio che la ricostruzione del dopoguerra dovrebbe tenere conto delle moderne tecnologie verdi secondo gli standard dell’UE, il presidente e il governo dell’Ucraina lo sottolineano e i nostri partner internazionali prestano attenzione a questo”.

Il Ministero dell’Ambiente fa anche il bilancio dei danni all’agricoltura del paese. Secondo il rapporto “Agribusiness of Ukraine 2022” circa il 15% dei terreni agricoli in Ucraina sarebbe contaminato da mine. La contaminazione del suolo e delle acque sotterranee con prodotti petroliferi e metalli pesanti può portare a una temporanea incapacità di coltivare nelle aree colpite.

Il volume dei rifiuti generati dagli attacchi militari della Russia – ha sottolineato ancora il ministro Ruslan Strilets – può già essere confrontato con la quantità media di rifiuti solidi domestici prodotti nel paese ogni anno: circa 10-12 milioni di tonnellate.

La società “Forests of Ukraine”, intanto, sta pianificando misure per riforestare i territori danneggiati. Si calcola che occorreranno almeno 50 anni per far ricrescere le foreste distrutte.

