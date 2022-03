ucraina:-michelin-chiude-temporaneamente-alcuni-stabilimenti-europei

La grave crisi attualmente in corso in Ucraina sta colpendo in modo particolare l’Europa. A causa dell’attuale crisi, e come molti attori industriali in Europa, il Gruppo Michelin sta inoltre affrontando importanti problemi logistici e di trasporto nella fornitura dei suoi impianti e nelle consegne ai clienti. Per ottimizzare le operazioni e adattare la gestione dei flussi, il Gruppo ha deciso di interrompere per alcuni giorni la produzione in alcuni dei suoi stabilimenti europei nelle prossime settimane. Ciascun sito deciderà la durata dello stop.

Michelin sta monitorando la situazione in ogni momento, ai più alti livelli della società, ed esprime il suo pieno sostegno alle vittime di questo conflitto. Il Gruppo sta facendo tutto il possibile per supportare i dipendenti interessati e supporta anche iniziative locali per fornire aiuti umanitari ai rifugiati.

Michelin sta analizzando in tempo reale le sanzioni che la comunità internazionale sta implementando contro la Russia ed è già conforme a quelle in vigore.

In questo contesto in rapida evoluzione, Michelin si adopererà per limitare l’impatto sul servizio ai clienti. Allo stesso tempo, l’azienda attuerà misure adeguate per dipendenti, in conformità con le normative locali.

