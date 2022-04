ucraina,-scianaro:-“si-utilizzi-la-scuola-di-savelletri-per-l’accoglienza”

Il consigliere di Circoli Nuova Fasano presenta una mozione in merito

FASANO – Il consigliere comunale di Circoli Nuova Fasano, Antonio Scianaro, presenterà al prossimo consiglio comunale una mozione sull’accoglienza delle famiglie ucraine, chiedendo che le stesse siano ospitate presso la scuola elementare di Savelletri, al momento inutilizzata.

Le ragioni alla base della decisione, si legge nella mozione, sono da ritrovare nella disponibilità da parte del comune di Fasano di “un immobile già adibito a scuola elementare e dell’infanzia, al momento inutilizzato, fornito di tutti i servizi igienicosanitari” e della presenza nella frazione di “cittadine ucraine che potrebbero essere impegnate quali mediatori culturali per le famiglie ospitate“.

A tal proposito, si chiede “di dare mandato agli uffici competenti affinché in tempi ristretti, si possa provvedere a far sì che l’immobile venga utilizzato per i motivi suddetti, chiedendo la eventuale collaborazione della Caritas parrocchiale della chiesa San Francesco da Paola di Savelletri per fornire alle famiglie da ospitare supporto ed opportuna collaborazione necessaria per la sussistenza.“

