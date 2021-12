U&D, Ciprian senza freni: “Non riuscivo più …”

E’ caos a Uomini e Donne, ovvero il programma di Maria De Filippi, dopo la confessione dell’ormai ex tronista Andrea Nicole. Nei giorni scorsi è andata in onda la puntata in cui l’ex tronista è entrata in studio insieme al suo corteggiatore Ciprian Aftim, per confessare che i due avevano trascorso la notte insieme. Dopo questa confessione, in studio sarebbe scoppiato il caos, con Gianni Sperti che è andato su tutte le furie e si è scagliato contro i due, accusandoli di essere falsi e di aver giocato con tutti. Adesso, a distanza di un pò di tempo, l’ex corteggiatore sembra aver rotto il silenzio e pare abbia voluto dare delle spiegazioni.

Caos a Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian escono allo scoperto

L’ex tronista Andrea Nicole ed il suo corteggiatore Ciprian si stanno godendo questi giorni da fidanzati. I due avrebbero fatto scoppiare un vero e proprio caos all’interno del programma. Tutto è accaduto nel momento in cui Ciprian una sera si è presentato alla porta di casa della tronista, ovviamente senza telecamere. Lei ha raccontato di essere rimasta davvero sconvolta dalla sua presenza davanti la porta di casa e di aver sbagliato di certo a non avvisare la redazione. I due però, alla fine avrebbero trascorso la notte insieme ed avrebbero confessato tutto il giorno dopo in puntata.

La coppia criticata ed insultata in studio e sui social

In studio è accaduto di tutto, ma anche dopo sui social i due sono stati accusati e criticati da molti telespettatori. I due però si sono mostrati insieme sui social e si sono detti parecchio felici per la prima volta. Nello specifico, sembra che a parlare sia stato proprio lui, Ciprian, il quale ha voluto in qualche modo dare delle spiegazioni.

Ciprian e Andrea Nicole spiegano cosa è accaduto quella notte

Così, il personal trainer avrebbe pubblicato una serie di stories sul suo profilo Instagram dove è apparso in compagnia proprio di Andrea Nicole.“Non riuscivo più senza di lei, quella notte ho smesso di ragionare”. Queste le parole di Ciprian, spiegando e motivando il fatto di aver infranto una regola del programma. Adesso i due sembrano essere molto felici. Nel video apparso su Instagram, i due sembra che abbiano voluto scusarsi e poi raccontare la loro versione dei fatti ed ancora ringraziare tutte le persone che in questi mesi sono stati vicini.“In realtà questa storia la stiamo facendo un po’ tardi, abbiamo avuto una giornata piena. Volevo ringraziare per il sostegno. Come vedete noi siamo qui. Siamo finalmente felici di poterci vivere“. Queste le parole di Andrea Nicole alle quali poi il giovane ha aggiunto “Proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano durante quel programma ho avuto necessità di capire chi fosse, quindi sono andato letteralmente a prendermela”.

I ringraziamenti

Poi i ringraziamenti. “Detto ciò ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi e ci hanno affiancato in questo percorso che ad oggi sono contente per noi, questo credo sia la cosa più importante. Se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti”.