U&D, Davide Donadei rivela in anteprima chi sarebbe stata la sua scelta dieci giorni fa e perchè ha cambiato idea, Maria non può crederci

Ormai la scelta di Davide si avvicina. nella puntata appena andata in onda di Uomini e Donne, il bel tronista pugliese ha dichiarato che l’evento avverrà tra una quindicina di giorni ( dalla registrazione) quindi già la prossima settimana in tempo reale. Una scelta che potrebbe essere fatta fuori dagli studi del programma in un castello vicino Roma proprio come avvenuto per altri tronisti particolarmente amati. Nell’ultima registrazione, avvenuta il 4 gennaio, infatti, Davide rivela che la scelta sarebbe improvvisamente saltata a causa di un repentino cambio di idee. Ecco, quindi, secondo i nostri calcoli chi e quando avrebbe dovuto scegliere ma non ci è riuscito…

Uomini e Donne: la preferenza di Davide tra Chiara e Beatrice

Secondo le sue stesse dichiarazioni, Davide Donadei sostiene di avere una preferenza tra le sue corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore dai primi di novembre. Preferenza che, però, pare continuare a mutare di puntata in puntata. Sembra, infatti, che il tronista non riesca a decidersi e non riesca a mantenere una posizione sulla sua scelta per due giorni di fila! A metà dicembre, infatti, aveva dichiarato di essere prossimo alla scelta: «manca poco». Ma purtroppo il giovane pugliese ha perso in credibilità, perché, puntata dopo puntata, continua a rimescolare le carte in tavola e all’inizio del nuovo anno non ha ancora il nome definitivo della sua scelta!

UeD Davide Donadei: ultimissime anticipazioni sulla scelta

Nell’ultimissima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta il 4 gennaio, Davide Donadei fa una dichiarazione in merito alla sua scelta. Il tronista pare che fosse arrivato ad una decisione ben dieci giorni prima dell’ultima registrazione, ma avrebbe improvvisamente cambiato idea dopo alcune esterne. Ma dalle sue risposte si capisce benissimo chi sarebbe stata la scelta e perchè ha cambiato idea. Ecco cosa rivelano le anticipazioni del vicolo delle news: Davide la scorsa puntata era stato in camerino da Chiara perché lei c’era rimasta male, a suo dire lui aveva guardato solo Beatrice durante la registrazione. I due si chiariscono, si abbracciano e lui, mentre rivedeva il tutto, sorrideva beato.

Poi si passa all’esterna con Beatrice, organizzata da lei. Va al suo hotel e gli canta “Te vojo bene assaje” da sotto. Lui emozionato scende e si abbracciano e scherzano un po’. Quando Bea entra in studio è un po’ titubante, avendo visto che lui era andato da Chiara in camerino, ma Maria l’avvisa che non è tutto, perché dopo l’incontro non pianificato, lui aveva anche chiesto di far un’esterna con lei (dopo 4 giorni). Lui è andato a casa di lei con un palloncino, lei è scesa che era ancora in pigiama. I due parlano molto, Davide dichiara che le mascherine sono davvero un problema, perché ha voglia di baciarla ma non può.

In studio assistiamo quindi ad una piccola discussione tra lui e Beatrice che si mette a piangere per ciò che ha visto e sentito con Chiara. Lui afferma che voleva scegliere 10 giorni fa, ma dopo aver fatto l’esterna con entrambe ci aveva ripensato. Maria lo spinge a dire chi volesse scegliere, ma le ragazze, per non essere influenzate, lo bloccano e dichiarano di non volerlo sapere. Chiara vedendolo così in difficoltà si dice disposta a non voler andare in esterna con lui, affinché possa far un po’ di chiarezza dentro sé. Ma lui afferma che così non lo aiuterebbe affatto. Alla fine sceglie di ballare con Beatrice, che anche in quel frangente continua a piangere e lo sprona ulteriormente a darsi una mossa, perché la situazione si è fatta insostenibile.

Chi e quando voleva scegliere Davide? Data e nome scelta

Secondo le dichiarazioni di Davide, quindi, facendo un banalissimo calcolo a ritroso, la scelta sarebbe potuta avvenire durante la penultima registrazione del 18 dicembre. Ma proprio quel che è successo in quella puntata tradisce il tronista e fa capire chiaramente chi sarebbe stata la scelta e perchè ha cambiato idea. Ecco cosa sappiamo essere successo in quella puntata: Davide Donadei aveva la possibilità di fare due esterne, ma ha deciso di portare solo Chiara Rabbi. La loro esterna è stata molto emozionante: si è svolta nello studio e dalla redazione, Chiara attraverso un video ha fatto proiettare la camera di Davide.

Anche in studio, erano tutti emozionati, perfino Gianni Sperti che si è messo a piangere. Beatrice Buonocore dopo aver visto tutto questo, abbandona lo studio, ma lui non la segue perché dice che ha degli atteggiamenti da bambina. Davide è riandato poi a prendere Beatrice. Possibile quindi, che Davide si fosse deciso, nella settimana precedente il 18 dicembre, a scegliere Beatrice Buonocore? E l’esterna con Chiara gli avrebbe, dunque, fatto cambiare idea? Essendo l’unica esterna fatta ed essendosi arrabbiato con Beatrice, le sue affermazioni sembrano in effetti tradirlo. E voi chi preferite? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi