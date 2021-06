u&d,-ex-tronista-a-sorpresa:-“lo-farei-volentieri-davanti-alle-telecamere”

Lei è un volto televisivo visto in passato, che ora si lascia andare a delle affermazioni che hanno un certo peso. Di chi si tratta.

La partecipazione a questo od a quel reality show rappresenta per alcuni personaggi un vero e proprio ritorno alla ribalta mediatica. Capita di rado che, in quelli che sono diventati i programmi televisivi predominanti da oltre 20 anni a questa parte ci siano dei nomi dal peso specifico assoluto.

Una qualche eccezione anche recente c’è, come ad esempio quelle rappresentate da Elisabetta Gregoraci ed Elisa Isoardi, che hanno preso parte rispettivamente alle ultime edizioni del “Grande Fratello Vip” e de “L’Isola dei Famosi”.

Ma nella maggior parte dei casi i vip in questione sono personaggi finiti un pò in disparte, per i più svariati motivi. I reality di sovente li aiutano a tornare ai fasti di un tempo, perché poi fanno seguito le inevitabili ospitate in svariati salotti televisivi.

Di queste dinamiche parla una ex partecipante di “Uomini e Donne”, Anna Munafò. La donna, dopo l’esperienza maturata a “Uomini e Donne” nel 2014 (senza dimenticare il suo secondo posto a Miss Italia nel 2005, n.d.r.) ha lasciato il mondo dello spettacolo.

Parla Anna Munafò: “Chiunque vorrebbe tornare in tv”

La 35enne di Milazzo, dopo una relazione con Tomaso Trussardi (oggi compagno di Michelle Hunziker) ed altre due relazioni naufragate, ha trovato l’amore (pare) definitivo nel 2019, con Giuseppe Saporito. A quest’ultimo ha dato un bambino nel 2020.

E di recente ha denunciato degli episodi di body shaming nei suoi confronti, perché sentiva di essere guardata con sguardo severe in seguito all’inevitabile aumento di peso legato alla gravidanza.

La stessa Anna Munafò rivela che chi lascia la televisione, quasi sempre avverte il suo richiamo ed un forte desiderio di farvi ritorno.

“Mi sento perfetta per l’Isola dei Famosi”

A lei in particolare piacerebbe fare parte della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”. E questo perché ama le sfide e perché ritiene di avere il carattere giusto per una avventura del genere.

Quel che Anna Munafò afferma risulta essere vero. Per alcuni non c’è niente di peggio che capire di essere finiti in disparte, dopo un periodo nel quale tutti ti cercano e tutti ti vogliono.

Situazioni che già abbiamo conosciuto in passato e che molto spesso fanno riferimento a finti amici ed a gente che ti gravita intorno soltanto perché può trarne un profitto personale. Poi non ci vuole niente a finire nella polvere.