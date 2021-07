u&d,-gemma-galgani-incontra-il-tronista-in-gran-segreto:-una-sorpresa-inaspettata

Gradita sorpresa per la Dama del programma di Maria De Filippi, Gemma incontra il tronista che le fa un dono specialissimo

Gemma Galgani a Umini e Donne (Instagram)

I protagonisti di Uomini e Donne sono da sempre i tronisti, le corteggiatrici e gli opinionisti. Poi, alcuni anni fa, arriva lei e rivoluziona tutto con la sua presenza e il suo carattere carico di humor.

Stiamo parlando di Gemma Galgani, la cosidetta Dama del dating show più famoso d’Italia. La 71enne piemontese, nata e cresciuta a Torino, città alla quale è legatissima, ha un passato avventuroso e interessante.

Dopo essersi diplomata al liceo artistico, la donna decide di buttarsi nel mondo dello spettacolo, anche se lo fa nel dietro le quinte, diventando dapprima direttrice del Teatro Alfieri e successivamente del Teatro Colosseo, entrambi nel capoluogo piemontese.

E’ proprio in questo ambito che fa la conoscenza di due personalità di spicco: Walter Chiari e Gigi Proietti. Col primo, nonostante le voci di un loro flirt, pare ci sia stata solo una grande amicizia “Ero l’unica che riuscisse a farlo arrivare in orario!” ha spiegato divertita.

Gemma ha all’attivo anche un matrimonio, celebrato da giovanissima ma purtroppo naufragato, non ha mai avuto figli ma porta nel suo cuore Piripicchio, l’adorato cagnolino morto qualche tempo fa e che ha menzionato più volte in trasmissione.

Gemma incontra il giovane tronista che non si presenta a mani vuote

Sono famigerati gli scontri a Uomini e Donne con l’acerrima nemica Tina Cipollari, con momenti registrati e ormai diventati meme virali sui social. Nell’ultimo anno ha dovuto far fronte anche a una corteggiatrice del Trono Over, Isabella Ricci, che le ha dato non pochi grattacapi. Discorso diverso per i tronisti soprattutto del Trono Classico, con i quali ha buoni rapporti e dai quali è benvoluta.

E proprio da uno di loro arriva un bel gesto che ha colto piacevolmente di sorpresa la bionda piemontese. Matteo Ranieri, scelta di Sophie Codegoni, nonostante la fine del programma non ha dimenticato la dama e il loro bel rapporto nato in studio.

Il ragazzo ha infatti raccontato al magazine ufficiale della trasmissione di aver incontrato recentemente Gemma e, come da sua promessa, averle portato in dono un prodotto della sua terra, la Liguria. Le ha infatti regalato un barattolo di pesto, per la gioia della donna. Si sa, non ci si presenta mai a mani vuote a una dama.