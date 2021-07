U&D, il sogno diventa realtà per l’ex dama: il lieto annuncio che tutti aspettavano

Una bellissima sorpresa per tutti i fans che sono stati informati proprio da lei del prossimo lieto evento.

Lo studio di Uomini e Donne (Instagram)

Al momento Uomini e Donne è in pausa estiva. Infatti, già dalla fine di Maggio, il dating show più famoso della televisione italiana ha spento i riflettori per il consueto riposo.

Nelle ultime puntate, come ricordiamo, in particolar modo si era mostrato l’animato confronto del trono over. Gemma Galgani e Isabella Ricci tra le quali, già ormai da diverso tempo, non corre certo buon sangue.

Insomma, tra le due si è accesa una forte disputa che è difficile da far sopire. Invece, parlando del trono classico, la trasmissione ha terminato con la scelta di Giacomo Czerny.

Ma, a prendere posto come troniste, prossimamente, a quanto sembra, ci potrebbero essere due nomi papabili. Ci riferiamo, quindi, a Carolina Ronca, ex corteggiatrice di Giacomo e Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano.

Ecco che cosa ha rivelato una dama molto popolare

Durante il programma di programma di Uomini e Donne, come si sa, le corteggiatrici cercano di far innamorare i tronisti, o almeno ci provano. Ci sono volte, però, che le cose vanno meglio di ciò che ci si aspettava e i due diventano una vera coppia anche al di fuori delle telecamere.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione con il figlio Domenico (Instagram)

Ed è questo il caso di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Si sono conosciuti qualche anno fa, per l’appunto, prendendo parte al dating. Pietro, ai tempi, aveva subito dimostrato una particolare attrazione per Rosa che, a cose fatte, possiamo certo affermare che fosse ricambiata.

Galeotto, quindi, fu il programma, poiché, da quel momento in poi, i ragazzi non si sono più lasciati. Nel 2019 avrebbero anche dovuto convolare a nozze, ma l’evento è stato rimandato proprio per la nascita del loro primogenito Domenico Ethan.

Ora, però, hanno fatto il bis. Eh sì, i due, attraverso Instagram, hanno deciso di rivelare ai loro followers il sesso e il nome del secondo figlio in arrivo. Rosa ha, quindi, dichiarato che il fiocco sarà nuovamente azzurro. Una bellissima sorpresa per Domenico che, quindi, avrà un fratellino minore.

La Perrotta, poi, come si diceva, ha anche voluto far sapere che il nome deciso per il nascituro è Mario Achille. In definitiva, Pietro e Rosa stanno vivendo un momento magico, soprattutto dopo essersi lasciati alle spalle la piccola crisi di un po’ di tempo fa.