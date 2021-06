U&D, le ultime su cosa accadrà a settembre: ex coppia in bilico per la conferma

Nella prossima edizione del dating show tantissime novità, anche in termini di ospiti presenti nel parterre del programma di Canale Cinque.

Nonostante sia trascorso solo un mese dal termine della messa in onda del dating show più famoso della tv, il pubblico sente già la sua mancanza e si chiede cosa accadrà nella prossima stagione in onda da settembre.

Le indiscrezioni emerse fanno credere che visto il successo del trono misto proposto nell’anno appena trascorso, con molta probabilità lo stesso format sarà riproposto anche una seconda volta con trono classico e over unito insieme.

Un confronto-scontro che ha permesso ai partecipanti di poter avere un diverso punto di vista sulle emozioni vissute e provate e che anche a casa ha destato molto interesse.

L’incognita più grande si ha riguardo il cast che scenderà nel parterre della trasmissione, vediamo cosa dicono le indiscrezioni emerse finora.

Uomini e Donne torna a settembre: il cast al completo

Malelingue volevano che ci fosse un’esclusione della dama bianca Gemma Galgani dalla prossima edizione, ma pare che la sua presenza sia una delle poche certezze rivelate dalla produzione.

Per lei si tratta dunque del 12esimo anno alla ricerca della sua anima gemella, chissà se quest’anno sarà la volta buona. Confermati anche i tre opinionisti storici, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Altra presenza fissa quella di Ida Platano e Armando Incarnato, e Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Questi ultimi sono stati visti alcune settimane fa in giro per Milano dunque potrebbero rivelare a settembre importanti novità ai fan della trasmissione che sperano in una loro riappacificazione.

L’incognita maggiore si ha su alcuni grandi nomi del programma: non hanno ancora confermato Biagio Di Maro e la ex coppia composta da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che dopo la loro separazione potrebbero essere ora in trattativa per scendere ancora le scale del programma.