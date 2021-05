u&d,-l’ex-cavaliere-spara-a-zero-su-maria:-“ecco-cosa-mi-ha-chiesto-di-fare,-io-non-ho-accettato.-poi-mi-hanno-mandato-via”

Eccoci al nostro appuntamento con le mie interviste per Più Donna sul mondo di Uomini e Donne. Dopo aver ascoltato Maria Tona che ci ha svelato il motivo che l’ha portata a non stare più in trasmissione, ora tocca al suo ex frequentante Alessandro svelare cosa sia effettivamente accaduto.

Ciao Alessandro, Come stai?

Io sto bene ma alcune affermazioni lette di recente mi hanno turbato. In particolare l’intervista di Maria che ha detto tutte bugie. Mi son sentito chiamato in causa perché lei ha detto che nel parterre degli uomini non c’era un uomo vero.

Era rivolto a te secondo tua opinione?

Io sono uno di quelli che è uscito con lei, quindi era rivolto anche a me. A parte che non è vero che tutti gli uomini sono falsi. Ognuno ha le proprie motivazioni. Io sono andato veramente per vedere se in quel contesto si poteva creare qualcosa di carino. All’inizio ho avuto abbastanza successo con le dame del parterre.

Alla fine perché Maria Tona ha deciso di chiudere definitivamente?

Lei mi ha sempre detto cosa dire e cosa non dire, se eravamo in centro studio cosa fare e cosa non fare. Io le dicevo che mi piaceva davvero, ma lei pensava soltanto a come apparire e a cosa farmi dire. Io non ho mai detto nulla di quello che consigliava lei. E’ stata lei a propormi l’operazione al naso. Una volta che siamo andati a pranzo fuori ha insistito ancora dicendo che avrebbe preso un appuntamento per me col chirurgo, ma io volevo salire per lei non per il chirurgo. Lei si lamenta degli uomini ma la verità è che la finta è lei. Faceva questo anche con altre persone che ha frequentato. Quando l’ho baciata, Maria ( Tona) ha contattato Maria Catapano per dirle che mi doveva attaccare così si faceva più audience nel programma. Può raccontarlo anche Maria con cui ho un bellissimo rapporto e che mi piace molto, anzi se fosse rimasta sarebbe sicuramente nato qualcosa tra noi.

Pensi che Maria Tona ti abbia fatto perdere tempo?

Si. A lei non interessava niente di me. Faceva tutto solo per essere visibile. Infatti poi ho scelto di stare con Federica. Per quanto riguarda la famosa questione del “naso”, ribadisco che non ne sapevo nulla. Lei ne aveva parlato con la redazione, ha fatto tutto lei, me l’aveva proposta ma io avevo rifiutato.

Pensi che lei non abbia mai investito sentimenti verso gli uomini che ha frequentato a Uomini e Donne?

No. Io ho legato anche con gli altri uomini che lei ha frequentato, come Maurizio, e mi hanno confermato che con loro si è comportata allo stesso modo.

Sei molto arrabbiato?

Si perché il programma è vero. Si creano dinamiche finte ma è colpa di chi partecipa, non della trasmissione.

Maria ha sempre sostenuto la redazione.

Certo, ma lei è furba, le piace giocare per bene, lo ha sempre detto.

Perché sei cos’ arrabbiato? Provavi dei sentimenti verso di lei?

A me lei piaceva davvero e sono arrabbiato anche per il naso, non me ne vergogno ma mi ha dato troppo fastidio. Lei ha detto che non ha più sentito nessuno ma ci siamo sentiti. Le ho chiesto due settimane fa di uscire insieme per andare a mangiare il pesce a Roma. Poi ho letto l’intervista e ho capito che era bugiarda.

Come mai sei andato via?

Non sono andato via. La redazione mi ha chiamato e mi ha detto che mi mettevano in pausa. Probabilmente sempre per la questione del naso, ci sono andato di mezzo anche io. La redazione ha pensato che io e Maria ci siamo messi d’accordo. Non lo so per certo, l’ho pensato io.

C’è la possibilità che ti ritroveremo a settembre?

Esatto, dovrei tornare a settembre sempre che questa estate non trovi l’amore. Se così fosse non tornerò a Uomini e Donne. Sono una persona seria e se dovesse succedere qualcosa lo direi.

Perché non approfondisci il rapporto con Maria Catapano?

Chi lo sa, se ci vedremo. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Io vivo a Milano, lei è di Napoli. Per il momento siamo amici telefonici. Poi chissà, mai dire mai.

Tra le due Maria c’è tanta differenza, cosa ti è piaciuto di loro?

Sono entrambe bionde e prorompenti. Avrei frequentato entrambe all’inizio per poi vedere come andava. La Catapano è andata via e io ho continuato a frequentare Maria Tona, che mi piaceva sempre di più. Il nostro rapporto era anche molto passionale. Ma mi ha dato fastidio che ha accusato i suoi frequentanti di essere finti.

Cosa vorresti dirle?

Di essere più sincera e smettere di giocare. Soprattutto alla sua età e soprattutto se davanti trova persone che sono realmente interessate.

A Uomini e Donne chi viene tutelato anche se sbaglia? Molti accusano la redazione di “raccomandazioni”

Ti dico solo che la redazione non è stupida.

Tra le tante richieste che hai avuto perché proprio Maria Tona?

Perché quando stavamo insieme io stavo da Dio, non mi mancava niente. Non solo a livello fisico, ma su tutto. Nella conversazione, nel rapporto. Poi ho iniziato a capire cosa stava facendo. Quindi ho deciso di frequentare Federica. Ma è stata tutta colpa delle sue bugie.

La cosa che ti ha fatto emozionare di più nel programma?

Il momento in cui sono usciti Sabina e Claudio. Mi sono emozionato molto. Il loro percorso mi è piaciuto, si sono mollati, ritrovati e poi usciti insieme.

Sai che adesso la storia è finita?

Lo so. Ma sono ugualmente due persone fantastiche.

Volevi un epilogo così nel tuo percorso?

Si, certo. Lo avevo anche detto alla redazione.

