U&D, Sabina choc smaschera l’inganno del trono over: “Ecco che succedeva di nascosto distro le quinte di Uomini e Donne” Tutta la verità

Sabina in una diretta Instangram ha risposto alle stesse domande che abbiamo fatto noi di Più Donna a Claudio ( PUOI LEGGERE QUI LA SUA INTERVISTA Fatta da Fralof) e fa rivelazione scottanti anche sul percorso del cavaliere a Uomini e Donne confessando che Claudio ha preso in giro tutti, compresa la redazione del programma. Abbiamo quindi riportato la versione di Sabina e la sua verità sulla fine della storia d’amore che sembrava tra le più belle nate nel programma di Maria de Filippi.

Sabina racconta quindi: “La fine della nostra storia è stata un fulmine a ciel sereno, Non me lo aspettavo, lui mi ha parlato di una crisi familiare e lavorativa e quindi mi ha chiesto di allontanarmi cosa che io ho fatto. Ma sembrava un problema familiare e lavorativo e non che riguardasse me. Ma dopo 8 giorni di silenzio, stavo male ed è stata dura, quindi sono andata nel suo negozio e lì è stata una doccia gelida, lui mi ha detto che non gli ero mancata, ed era stato bene anche senza di me.

Io non me l’aspettavo . continua Sabina – Lui ha parlato di problemi caratteriali, ammetto quindi che ci sono state circostante dove sono stata troppo “passionale” “di pancia” e forse lui ha interpretato come aggressività questo mio atteggiamento, ma è solo impulsività. Lui è più riservato, forse anche freddo nel rapporto con gli altri, ma non sembravano cose così gravi da arrivare alla fine di un rapporto. Noi abbiamo condiviso tutto, 24 ore insieme sempre, e sentir dire che non sono mancata e che è stato bene, sembra impossibile e penso ci sia qualcosa di pregresso.

Sabina quindi continua: “E’ vero che la sua partenza per me era molto pesante, sapevo che una volta in cui fosse partito saremo stati lontano, quindi mi metteva tristezza. Avevo il magone allo stomaco, perché capivo che quando se ne sarebbe andato ci saremo visti molto meno. però non gli ho mai creato problemi, era solo paura della partenza e del distacco. Noi siamo due caratteri diversi, io sono molto più impulsiva, ma episodi gravi da far arrivare alla rottura totale secondo me non ci sono stati. Abbiamo visto la nostra storia da due punti di vista diversi, doveva dirmi tutto subito e non arrivare alla chiusura senza cercare di risolvere. Lasciarmi in stand by per dieci giorni è stata dura. Secondo me lui stava maturando questa decisione già da prima. Se mi avesse parlato dei problemi forse li avremo affrontati invece così mi è caduto il mondo addosso.

Non c’è stato un litigio eclatante, ma una presa di posizione dalla mattina alla sera. Il sabato sera stavo a cena con la sua famiglia e la domenica mattina mi ha chiesto la pausa. Forse sono stata un fuoco di paglia, – ha continuato Sabina – io penso che la più presa della coppia fossi io, e questo mi ha dato insicurezza. Lui poi mi ha accusata di gelosia ma ci sono motivi per cui ero gelosa e sono motivi anche abbastanza gravi.

Sabina confessa: “Aveva una donna mentre era ad Uomini e Donne a corteggiare me”

E qua scoppia la vera a propria bomba. Ecco cosa ha confessato Sabina: “Quando sono uscita da Uomini e Donne mi sono arrivati messaggi Instangram di una donna e li è iniziato il mio calvario. Ci sono state forti motivazioni alle mia gelosia. Non voglio passare per la stalker della situazione. In un primo momento non volevo dare retta a questi messaggi ma quando ho visto che questa donna conosceva molto bene Claudio, le cose sono cambiate, e questa cosa mi ha trasformato perchè ho perso la fiducia. Lui sa bene il motivo della mia gelosia. Quando è entrato nel programma c’era già una donna fuori nella sua vita. Claudio ha continuato ad avere un rapporto con lei anche durante il percorso ad Uomini e Donne.

Lui mi ha detto che la storia con questa donna è finita quando è iniziata la nostra relazione, e ci può anche stare, ma nel momento in cui abbiamo iniziato a conoscerci eravamo in tre, confessa Sabina. E già questo non è corretto anche nei confronti del programma stesso. Non sarei voluta arrivare a dire questo ma non mi merito tutto il fango che mi ha buttato addosso. Io ho le prove di questa cosa e non avrei voluta tirarla fuori.

Mai avrei voluto arrivare a questo ma sentirmi dire “il motivo per cui lascio Sabina è l’eccessiva gelosia, non lo trovo giusto, perchè non sono matta. La mia gelosia è nata da quell’episodio. I messaggi che mi sono arrivati non sono leggeri, io ho pianto ma gli ho dato comunque fiducia perchè lo amavo. Io ho ricevuto messaggi per giorni e giorni, anche alcuni che non gli ho mai fatto vedere. Questo episodio ha cambiato anche il mio modo di vedere lui. Spiega Sabina

La differenza tra me e lui è che lui non ha voluto superare delle difficoltà che all’inizio capitano, io le avrei superate. Le uniche discussioni forti le abbiamo avute a causa della donna che mi ha contattato, messaggi che non farebbero piacere a nessuna donna. Sabina ci tiene quindi a specificare che la gelosia scaturisce sempre da una motivazione. “Tra l’altro sul suo telefono arrivavano in continuazione immagini di donne con “cul.. e tett…” da fuori e io gli chiedevo “Ma le avevi tutte tu tutte ste amiche? A me dava fastidio”. Comunque non ho mai chiesto il suo cellulare anche se era un continuo squillare tra facebook, instangram, whatsapp e tik tok.

Un ritorno con lui? Da parte mia il sentimento c'è e non si cancella dopo una settimana. Ho però perso stima nei suoi confronti, non mi è piaciuto questo teatrino che è stato fatto dopo la fine della storia perché ha sminuito il nostro rapporto. Lui riesce a portarti dalle stelle alla stalle in poco tempo.Nella nostra storia ci sono stati alti e bassi ma nelle 80% delle volte siamo stati bene. Abbiamo avuto solo due discussioni forti e non per questo si chiude una storia d'amore. Per me c'era infatti amore forse per lui no. Alla domanda torneresti a Uomini e Donne? Sabina risponde: "No perchè mi sento ancora legata lui, da qui a settembre le cose possono cambiare ma al momento no".

