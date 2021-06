U&D, Samantha Curcio confessa il disagio più grande: non riesce proprio a superarlo

Intervistata dal Magazine del programma la ex tronista ha confessato di portare dentro di sé una grande sofferenza che fatica a lasciare andare.

La tronista “curvy” nella scorsa edizione del dating show di Canale Cinque ha riscosso il favore del pubblico per la sua simpatia e spontaneità contagiosa.

Alla fine del suo percorso in trasmissione ha scelto come suo compagno Alessio Ceniccola dopo aver svolto diverse uscite anche con l’ex tentatore di “Temptation Island” Bohdan.

La relazione con il suo Alessio procede a gonfie vele anche se i due non parlano ancora di convivenza per il momento. Nelle stories di Instagram però sono sempre insieme, il modo migliore per conoscersi e capire pregi e difetti reciproci.

Samantha intervistata dal Magazine del programma ha ammesso però una verità che ancora l’attanaglia e che nonostante l’apprezzamento del fidanzato fatica a superare.

Samantha Curcio tira fuori la sua paura più profonda: “Lo faccio per tutte quelle come me”

Si tratta di un blocco mentale che si porta dietro come una zavorra da anni e che pietrifica la giovane anche se per Alessio lei è bellissima.

Da sempre lei ha confessato di avere qualche chilo di troppo e di essere stata negli anni molto criticata dalle persone, ancora oggi quindi, la paura del fallimento e delle violenze psicologiche la rende vittima di questo pensiero.

L’estate è un periodo molto difficile per chi non si accetta e lo è anche per me. Negli anni sono diventata più forte e consapevole di chi sono, ma di certo non sono una donna d’acciaio: anche io i miei complessi.

Ma lo sfogo prosegue:

Per esempio penso che quest’estate in spiaggia Alessia avrà, rispetto agli amici, la ragazza più cicciottella. Per superarlo mi dico che comunque sono una donna simpatica, intelligente e che sono davvero fortunata a essere in salute, che la cosa più importante.

Un messaggio di incitamento dunque per tutte le giovani donne che la seguono e si riconoscono in lei, la strada è in salita ma la possibilità di riscatto arriva solo da noi e non da chi ci sta attorno. Alessio comunque in tutto ciò farà la differenza.