U&D, Scoppia il caos. Maria svela l’inganno di Armando Incarnato e lo caccia. Insulti e Urla in studio, mai successo prima

Alla registrazione di oggi di Uomini e Donne le talpine del Vicolo delle news hanno captato che le scelte dei tronisti giovani inizieranno a breve ed è tornato Armando Incarnato. Si inizia con Biagio e Sara su richiesta di Tina, alla quale Maria chiede con chi vuole cominciare la puntata. Domenica scorsa i due si sono visti, avevano fatto pace e gli accordi erano di lasciare lo studio insieme, c’è stata intimità tra i due e poi lui ha deciso di interrompere la loro storia. Dopo che gli viene chiesto insistentemente il motivo, lui dice che da una donna si aspetta un rapporto più passionale e tra loro non ce ne è stata molta. Sara gli dice che ci vuole tempo e più confidenza per ottenere ‘certi risultati’, alla fine decidono di interrompere, lei rimane veramente molto male. Arriva un signore per corteggiarla e lei lo tiene.

Si passa ad Isabella che si è vista con un signore che è arrivato per lei l’ultima puntata. Lui racconta di essere rimasto male della sua iniziale freddezza, ma poi vedendosi fuori è rimasto colpito dalla sua simpatia e dolcezza. Lui molto entusiasta viene interrotto da Maria che gli fa capire che per lei non è stato un incontro così entusiasmante. Isabella gli dice che le fanno piacere i complimenti ma cerca qualcosa con più sostanza in un rapporto e tra loro non ha sentito ‘affinità‘. Nel corso della registrazione scenderà un altro signore per corteggiarla e lei lo terrà.

Non può mancare Gemma che si siede al centro con Aldo. Si sono visti, si sono baciati a stampo ma lui ha capito che lei non permettendogli di andare oltre lo vede solamente come amico, quindi palesa il suo interesse anche ad Isabella e Sara. Isabella si gira verso le altre dame scuotendo la testa facendo così intendere di non essere affatto interessata. Finisce qui pertanto la conoscenza tra Gemma e Aldo, in modo pacifico e senza critiche da parte di Tina. Le hanno dedicato dai 5 ai 6 minuti massimo.

Notizia shock: è tornato Armando! Entrano le tre donne con le quali lui si stava sentendo. Patty racconta che quando si sono visti prima della pausa di lui, si son baciati per 15 minuti e poi lui le ha chiesto di non dire nulla alla redazione perchè doveva ancora vedersi con le altre due. Appena entra lui inizia lo show. L’uomo smentisce che ci sia stato il bacio e la attacca pesantemente a livello personale così da sviare il discorso su di lui come è solito fare, interviene pure Ida ricordando a tutti che anche a lei all’epoca chiese di non dire nulla su quello che c’era stato tra loro. Maria interviene arrabbiatissima con lui e credendo alla donna che lo sta accusando. Gli dice che lo conoscono bene lei e i suoi collaboratori e sanno del suo modus operandi e le bugie che a volte dice, a domanda diretta della conduttrice dunque lui, per rispetto a lei, confessa che non c’è stato solo un bacio ma anche altro.

Non si capacita però del perchè la donna si comporti così visto che non si vedono da tre settimane e che l’ultima volta che si sono visti in studio non abbia detto nulla ma se ne esce solamente ora. Armando insinua sulla sua vita privata, il suo lavoro, e Maria interviene ancora dicendogli che quando viene scoperto non può e non deve vendicarsi e per sviare il tutto, attaccare gli altri. Si deve prendere le sue responsabilità e chiaramente lo invita a lasciare il programma anche se lui imperterrito fa finta di non capire. Jessica dopo tutto questo decide di andare via, mentre Pamela, basandosi sul rapporto che hanno quando sono solo loro due, decide invece di continuare a frequentarlo anche perchè con lei è molto presente. Gianni attacca la donna per questa decisione ma lei non torna sui suoi passi.

Dopo Armando, Arriva il momento di Luca ed Elisabetta che annunciano che tra loro è finita. Gianni e Tina non si stupiscono, dopo aver tolto i freni ed essere andati a letto insieme si aspettavano proprio che lui la lasciasse esattamente come ha fatto Biagio con Sara. Maria sottolinea che è stata Elisabetta a decidere sulla rottura, ma gli opinionisti pensano che è stata costretta dagli atteggiamenti di Luca, così come Sara. Elisabetta ha cercato di mettere in pratica i consigli di Tina e cercando di vedere la situazione con un occhio critico capisce che è inutile andare avanti.

Tina attacca molto Luca che come al suo solito però non si scompone più di tanto anche se rimane male quando gli dà del “figlio di pxxxxxx”. Maria decide di tagliare questa scena che quindi non vedremo in tv, anche perchè era un’offesa rivolta a lui e non alla mamma ovviamente. Subito dopo scende un ragazzo per Elisabetta, la scorsa settimana lei l’aveva rifiutato ma ora decide di accettarlo. Gabriele, ristoratore romano che prepara sushi, bellissimo ragazzo e lei decide di tenerlo. Finisce la puntata con Elisabetta in lacrime che si fa consolare dalle altre donne del parterre. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo U&D, Scoppia il caos. Maria svela l’inganno di Armando Incarnato e lo caccia. Insulti e Urla in studio, mai successo prima proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.