U&D, Ursula confessa: “Sossio non mi capisce, ci sposiamo ma abbiamo questi problemi. Ecco perché Maria non verrà e chi invece ci sarà”””

Eccoci all’appuntamento con le mie interviste per Più Donna ai personaggi di Uomini e Donne. Oggi abbiamo con noi Ursula Di Bernardo. L’ex Dama è prossima alle nozze con il suo Sossio Aruta e ci racconta il suo percorso e le sue ambizioni.

Ciao Ursula, siamo felici di averti con noi, innanzitutto come stai?

Sto bene grazie, sempre presa da mille cose ma bene.

Ultimamente i giornali hanno parlato di una vostra crisi economica, è vero?

A tutti è cambiata la situazione in questo periodo, perché la crisi ha toccato tutti i settori. Ma non eravamo in crisi disperati, sono stati i siti a esasperare il problema.

Parliamo della storia d’amore con Sossio. Qual è stato il momento di Uomini e Donne più bello?

Il ritorno dopo Temptation Island. Ero una Ursula diversa da quella che tutti avevano conosciuto. Ero finalmente me stessa, non la Ursula di Sossio. Ho potuto far conoscere la vera me. Nella prima parte, prima di Temptation Island, io venivo capita solo da Maria De Filippi. Avevo un atteggiamento di osservazione e agli opinionisti e al pubblico sembravo stupida e sempre in attesa di Sossio. Io invece stavo solo cercando di capire con calma le intenzioni di Sossio e anche i miei sentimenti. Molte dame di Uomini e Donne partono in quinta, subito vogliono accaparrarsi gli uomini, fanno le scenate di gelosia e chiedono l’esclusiva. Io non sarei uscita col primo flirt e volevo capire bene.

L’unica che capiva il mio atteggiamento era Maria. Poi grazie a Temptation island, quando ho lasciato Sossio, il pubblico ha potuto conoscere la vera me e finalmente mi ha capita. Io non do peso al parere della gente. Per me l’importante è essere apposto con la coscienza. Dopo Temptation Island sono stata molto offesa, nonostante non avessi perdonato gli atteggiamenti di Sossio. Ma sono stata insultata perché per il pubblico avrei dovuto fare di più e peggio. Ma io mi sono comportata dignitosamente, senza esagerare con le sceneggiate e le parolacce. Gli ho solo detto che pur non credendo davvero nella sua infatuazione con la tentatrice non sarei uscita con lui.

Come vi siete riavvicinati?

Io ho ricucito il rapporto con lui soprattutto perché non credevo nella sua infatuazione. Ero sicura di quel che provava per me, forse anche più di lui che non lo aveva ancora ammesso. Riconquistarmi per Sossio è stato molto difficile, ma non per orgoglio, ma perché doveva dimostrarmi davvero molto.

Chi ti è stato vicino in quel periodo?

La mia amica Claudia che è stata sempre con me ed è la madrina di mia figlia Bianca. Ma io sono abituata a superare i problemi da sola. Sicuramente anche gli autori di Uomini e Donne sono bravissimi e ti stanno molto vicino. Ma sempre tutto è partito da me, non mi sono mai fatta influenzare. Noi siamo tornati come ospiti a Uomini e Donne più di una volta. Abbiamo annunciato la convivenza, quindi abbiamo portato Bianca quando aveva solo due mesi e abbiamo fatto anche altre ospitate. L’ultima volta a dicembre, in occasione del compleanno di Sossio, gli ho scritto una dolce lettera.

Adesso com’è Sossio nei tuoi confronti? Ti ha capita finalmente?

No, purtroppo no, abbiamo grossi problemi di incomprensioni. Abbiamo caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo, Sossio non riesce ad andare oltre. Dopo tre anni posso dire che ancora non mi conosce bene. Ma ci sposiamo e inviteremo anche Maria, anche se probabilmente non potrà venire per tutti gli impegni che ha. Sicuramente inviteremo anche Lucia, il suo braccio adesso. Tra i concorrenti inviteremo Riccardo. Non mi aspettavo che uscisse con Roberta ma sono molto felice, mi piacciono moltissimo e stanno ancora insieme, le voci che son girate sono false. Non ho ancora scelto l’abito per il matrimonio ma ho in mente già tutto.

E’ vero che vi sposate in Calabria?

Si, ci siamo innamorati di Capo Sperone e il matrimonio si farà li, come una vacanza da fare tutti insieme.

Come affronti le critiche sul web?

E’ un problema che hanno tutti i personaggi esposti. Le persone pensano di essere libere di dirti qualsiasi cosa. Una tastiera non dovrebbe permettere a nessuno di giudicare e parlare male di un’altra persona. La maggior parte sono persone con problemi, molto frustrate. Io blocco quelli che esagerano soprattutto quando toccano i miei figli o usano parole inaccettabili. Il 98% lo fanno da profili nascosti e falsi.

Tra il parterre femminile con chi hai legato?

L’unica è Valentina Autiero, che adesso non è più partecipante, ma niente di che. Poi mi è capitato di parlare in privato con Gemma, ma spesso ha frainteso i miei consigli in trasmissione. Lei non li accetta, ma nonostante questo c’è stato un chiarimento. Io le ho spiegato che i miei erano solo dei consigli ma lei fraintendeva. Quando gliel’ho spiegato dopo la registrazione ha capito. E’ una sognatrice ma se non diventa più selettiva prenderà sempre il 2 di picche. Lei accetta tutti gli uomini che scendono a corteggiarla. Per me è assurdo che a lei possa piacere chiunque quindi da da pensare, potrebbe anche farlo solo per sedersi al centro dello studio.

Sossio ha fatto un film?

Si, io non me lo aspettavo e mi ha stupita perché è stato bravissimo. Ha un vero e proprio talento. Io al momento per via di Bianca sono lontana da ogni tipo di attività. Mi viene già difficile lasciarla mezza giornata per il lavoro. Sicuramente uscirà qualcosa per me al momento giusto, ma non è questo. Attualmente io non lavoro più al salone ma ho un’attività di famiglia quindi non ho problemi.

C’è qualcosa che i fan ancora non hanno capito di te?

Il mio lato simpatico e ironico ma questo non è venuto fuori perché Uomini e Donne e Temptation Island sono incentrati solo sulle coppie e non mostrano tutto il resto. Ma adesso mi diverto con i TikTok che faccio con Sossio. Sono sempre io a proporli e sono la regista, ma lui si presta a tutto.

Cosa pensi del ritorno di Ida?

Io ne ero sicura. Ida stava solo aspettando che andasse via Riccardo. Le auguro di trovare l’uomo che fa per lei, ma preferirei trovare una Ida diversa. E’ sempre triste e malinconica, un po’ amareggiata. Vorrei vederla più solare. Sicuramente anche lei avrà un lato che il pubblico non conosce e spero che lo farà vedere. Lei si piange sempre addosso ed è sempre la vittima della situazione, come Gemma, ma Gemma ha 70 anni, è diverso.

Il tuo futuro?

Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello quando Bianca crescerà. E’ un’esperienza che ho sempre desiderato fare. Vorrei mettermi a confronto con persone che non conosco e avere l’occasione di farmi conoscere davvero. Li ti riprendono 24 ore su 24 quindi esce davvero il tuo carattere. L’Isola dei Famosi piace a Sossio, a me assolutamente no. Il mio sogno più grande è un programma al quale ho provato a partecipare quando avevo 21 anni, pur avendo già due bambini. Feci i provini per entrare ad Amici come ballerina. La mia passione per la danza è rimasta e mi proporrei per un provino ad Amici Celebrities che è davvero il mio sogno. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo U&D, Ursula confessa: “Sossio non mi capisce, ci sposiamo ma abbiamo questi problemi. Ecco perché Maria non verrà e chi invece ci sarà””” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.